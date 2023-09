Úsilí o znovuobnovení provozu spalovny v Rybitví je za strany společnosti AVE CZ urputné, ale stále chybí řada potřebných povolení. Do centra Chrudimi je to ze spalovny vzdušnou čarou 12 kilometrů, proto by se její provoz mohl dotknout i místních lidí. Ti mají nyní svůj odmítavý postoj možnost vyjádřit prostřednictvím petice, kterou lze podepsat v informačním centru. Zájem je zatím malý, či spíše minimální. Včera pod ní bylo 8 podpisů.

Spalovna v Rybitví má likvidovat ročně dvacet tun nebezpečného odpadu. | Foto: fb Města Chrudim

„Spalovna výrazně zatíží ovzduší, připojte se k petici!“ Těmito slovy začíná doprovodný list petice, který sepsal chrudimský radní pro životní prostředí Aleš Nunvář. „Za sebe i za město, kde jsem zodpovědný za témata už tak zatíženého životního prostředí, nesouhlasím se spuštěním provozu, který svou kapacitou mnohonásobně překračuje potřeby Pardubického kraje,“ uvedl Nunvář. Proti spalovně se už dříve vyjádřil i starosta František Pilný a další komunální politici.

Spalovna odpadu v pardubickém Rybitví je uzavřena už bezmála 12 let, ovšem nyní reálně hrozí, že provozovatel provoz obnoví, a dokonce ho rozšíří o spalování průmyslových a nebezpečných odpadů. Těch má být až 20 tisíc tun ročně.

„Spalování odpadu v moderních spalovnách a jeho využití pro výrobu energie je k životnímu prostředí jedním z nejohleduplnějších způsobů, jak můžeme s nebezpečným odpadem vůbec naložit,“ řekl k záměru jednatel AVE CZ Aleš Hampl s tím, že připravovaná spalovna tak může celému Pardubickému kraji pomoci s bezpečným odstraněním nebezpečného odpadu, včetně zdravotnického materiálu z nemocnic či například z domovů pro seniory. Více se dočtete v tiskové zprávě AVE.

Odpor lidí proti obnovení provozu se ale tímto vyjádřením nezmírnil. „Nadále platí, že město Pardubice, stejně jako okolní obce, se záměrem obnovy provozu spalovny nesouhlasí,“ sdělila náměstkyně pardubického primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová.

Vedení Chrudimi tento názor bezvýhradně podporuje. „Lokalita není tam vzdálená, jak se může zdát. Do centra Chrudimi je to vzdušnou čarou 12 kilometrů, do Markovic deset a do Medlešic pouhých osm kilometrů,“ zdůraznil radní Nunvář.

První petice proti spalovně v Rybitví Senát odmítl, protože po vyškrtnutí neplatných podpisů počet protestujících klesl pod limitovaných 10 tisíc. Nyní je znovu obnovena a lidé ji mohou parafovat třeba v Turistickém informačním centru na pardubické třídě Míru.

„Ano, máme ji tady a podpisy přibývají. Město si ještě k tomu pořádá různé jiné podpisové akce, aby byl počet co nejvyšší," řekl Deníku Milan Bahník z pardubického "íčka".

Za peticí stojí město Pardubice, ale i nejbližší Lázně Bohdaneč, Rybitví a Srnojedy. „Chrudim není ministerstvem životního prostředí brána jako dotčené území, proti čemuž jsem se v minulosti opakovaně ohradil. Ani to nám ale nebrání se k petici svým podpisem připojit," zdůraznil Aleš Nunvář.

Argumentuje tím, že jsou obyvatelé Chrudimě už dnes více než jinde ohroženi karcinogeny a ve městě a jeho okolí je evidován zvýšený výskyt rakoviny.

Ministerstvo životního prostředí vydalo kladné stanovisko k vlivu projektu na životní prostředí a veřejné zdraví, takzvanému EIA. Ale investor nemá ještě zdaleka vyhráno. Úředníci totiž určili 45 podmínek, které musí splnit. Jde například o zabezpečení skladovacího prostoru pro odpady, instalaci protihlukových opatření nebo časová a místní omezení dopravy odpadu.

Na to podle jeho slov upozorňují Světová zdravotnická organizace WHO, ministerstvo zdravotnictví a životního prostředí.

„Pokud si občané Pardubic, respektive hlavně ti v okolí Rybitví, nepřejí spalovnu na nebezpečný odpad před svými okny a my jim našim „chrudimským” podpisem můžeme pomoci, proč to neudělat? Jsme všichni jeden kraj a přeci jen to jsou naši sousedé, mnohdy i příbuzní a kamarádi," míní Chrudimák Lukáš Michálek.

Petiční archy budou v Turistickém informačním centru k dispozici do konce září.Zdroj: Deník/Romana Netolická

Podobného smýšlení jsou i další obyvatelé města, ale zdá se, že o petici umístěné v chrudimské staré radnici nevědí. „Samozřejmě bych se připojila. Jakoby nestačilo, že máme za humny pardubické Paramo, Synthezii a opatovickou elektrárnu. S tím, aby nám kazil vzduch z pálení nebezpečného odpadu, zásadně nesouhlasím," řekla Deníku žena v důchodovém věku, která se představila jako Eva.

Pod chrudimskou peticí bylo ještě ve čtvrtek 31.srpna žalostných 8 podpisů. „Moc lidí zatím kvůli ní nepřichází," připustila Simona Klasová z Turistického informačního centra.

K tomu má radní Aleš Nunvář vysvětlení: „Pardubice mají jen písemnou verzi, nikoliv elektronickou. My se pouze připojujeme, není to naše petice. Ale až článek vyjde v městském zpravodaji, jistě se počet podpisů zvýší," řekl.

Podpisové archy budou v chrudimském "íčku" do konce září.

