Paradoxně se na tom podepsala protikoronová opatření. „Závody se nekonaly, nikdo neboural,“ komentuje letošní účast ředitel závodu Marek Šimík. Posádek je kolem sto třiceti, a to nejen z Čech, ale i ze Slovenska, Polska, Německa a Rakouska. Jejich auta mohou zájemci vidět v sobotu v servisní zóně. Ta se nově nachází ve směru z Chrudimě do Ostřešan.

„Letošní koncepce soutěže je postavena na třech rychlostních zkouškách, které se budou auta v jednom směru absolvovat třikrát po sobě. Posádky si mohou prohlédnout trať v pátek za dohledu pořadatelské služby a zaznamenat náročné úseky a záludná místa asfaltových silnic s různým povrchem,“ pokračuje Marek Šimík.

70 km, 130 pořadatelů

Celková délka rychlostních zkoušek je přes 70 kilometrů, na hladký průjezd bude dohlížet 130 pořadatelů. Jejich velmi odpovědnou službu mohou svým chováním podpořit sami diváci a zajistit si tak vlastní bezpečnost. Stojí za to si připomenout, že by nikdo neměl přebíhat vozovku nebo se pohybovat po trati rychlostní zkoušky. To platí zejména pro cyklisty – v minulosti se už stalo, že vyjeli na silnici z lesní cesty a divili se, proč je pořadatelé vyhánějí.

Rallye Železné hory má více fanoušků než odpůrců, Závodníci se zítra mohou těšit na povzbuzující publikum ve Zbyhněvicích, skvělé zázemí jako každoročně vytvoří členové SDH Liboměřice. „Těšíme se návštěvníky, kteří si přijedou užít krásný výhled na rallye. Připravili jsme pro ně občerstvení, podávat se bude kýta a klobásy,“ zve do Liboměřic velitel hasičského sboru Jakub Donát.

Zdroj: Archiv pořadatelů

Rychlá auta letos poprvé zamíří do nových míst, například do malé vesničky Libáň u Nasavrk. „Měli jsme tam jeden problém s nesouhlasem, ale nakonec jsme se domluvili. Většina místních obyvatel se na rallye těší,“ dodává Marek Šimík. Právě k Libáni vede nově opravená polní asfaltová cesta, kterou pořadatelé zabezpečí tak, aby ji rychlé vozy neponičily. V tomto novém úseku se bude střídat terén i s rozbitým asfaltem nebo povrchem ze šotoliny.