Zajímavé jistě bude, jak se Kovolis Hedvikov postaví ke zpětnému odkupu území, které má rozlohu víc než 1,6 hektaru. Město předběžně bez předchozí dohody v povinné kalkulaci při vyhlášení referenda počítalo s částkou pět milionů korun pro zpětný odkup pozemku, ale může to být i jinak. Odkupem pozemků by vznikl další prostor určený k výstavbě zhruba 25 rodinných domů včetně malého parku. Jestliže ze zpětného odprodeje sejde, vznikne pouze 15 stavebních parcel.

Po referendu by mělo následovat zasedání zastupitelstva, jehož členové jsou podle zákona povinni ctít výrok voličů a měli by tedy schválit změnu územního plánu z průmyslové zóny na zónu bydlení. Potom začnou práce na přípravě území, je třeba vyhotovit projekty, geometrické plány, pozemek vybavit infrastrukturou.

"Ponaučení na příště. Podnikatel si má nejdřív koupit pozemek a pak na něm začít projektovat a stavět. Rodina vlastnící firmu Kovolis Hedvikov zachránila a vybudovala podnik hrající nejvyšší level minimálně v Evropě. Technologická špička, která zaměstnává stovky lidí. Jaký podíl byla cena pozemku vůči rozpočtu celého projektu? Prostě se staly chyby, přiznejme to všichni."

Odpůrcům nové továrny se jistě ulevilo, že v blízkosti rodinných domů či obchodu s potravinami nebude stát nový závod s lisovnou a tavírnou hliníku, obrobnou, nářaďovnou, dílnami a skladem. Kovolis Hedvikov tak přijde o obrovské množství peněz, které firma s důvěrou ve stálost územního plánu do pozemku už investovala. Na sociálních sítích už o tom místní lidé vedou debatu, ve které je poměrně trefně napsáno:

