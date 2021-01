Zatímco Chrudim či další města vypadala celý den jako po vymření, na Vysočině byl místy hotový Václavák. Celé rodiny vyrazily sáňkovat či bobovat, nebo si prostě jen užít koulovačku s přáteli. Oblíbené běžkařské trasy v okolí Čachnova u Hlinska či Seče připomínaly lyžařské dálnice. A to jsou pouze kopečky na Vysočině, což teprve se dělo na opravdových horách, jako v Krkonoších nebo "Orličkách"…

„Snad nás nefotíte proto, abyste nás udal, jak tady blbě parkujeme,“ usmála se rozpačitě asi čtyřicetiletá maminka s desetiletou dcerou, když čekaly na kraji silnice na zbytek rodiny, která už asi podesáté sjížděla kopec u Zubří nad Trhovou Kamenicí. Na svahu nad silničkou, jejíž pravá polovina byla v délce pětiset metrů zatarasená parkujícími auty, dováděly asi tři desítky lidí. Byl to jen pěkný kopec na sáňkování, nic víc, ale smíchu a dětské radosti bylo slyšet všude kolem habaděj.

Zato rouška nebyla k vidění žádná. A to ani na sjezdovkách v Hlinsku či v Trhové Kamenici. Pouze u stánků s rychlým občerstvením si ji při objednávce tu a tam někdo výjimečně nasadil. Na rozestupy ve frontě si ovšem už nehrál nikdo. Jaký kontrast třeba s frontami na antigenní testování v chrudimské nemocnici, kde všichni spontánně dodržují dva až tři metry a na každého, kdo by se opovážil sundat roušku, ostatní mrknou s despektem.



Jakoby žádná korona nebyla. Lidí jako much, třeba odpoledne v Hlinsku naším odhadem kolem dvou stovek, a jedinou připomínkou nějakých opatření bylo, že stály vleky a na sjezdovce nebyly vidět skoro žádné lyže. Byznys stánkařů v Hlinsku na sjezdovce však kvetl dál a lidé si u horké čokolády u venkovních barových stolků užívali takřka lyžařské atmosféry. „Opatření, neopatření, žít se musí,“ poznamenala s očividnou radostí z pohybu na čerstvém vzduchu jedna z postávajících maminek.

Skoro to až vypadá, jako by vlekaři ve skrytu duše výletníkům zimní radovánky přáli. Na webu hlinecké sjezdovky sice visí oficiální varování, že vstup do areálu je kvůli zasněžování a vyplývajícím rizikům zakázán, ale návštěvníky odsud evidentně nikdo včera vyhánět nechtěl. V přeplněné náměstí plné teček barevných zimních bund se včera proměnila i sjezdovka v Trhové Kamenici. Jen skiareál v Hluboké večer skutečně pustil sněžná děla a sjezdovka byla obehnaná páskou, sáňkaři proto využívali souběžný svah.



Skvěle bylo i na běžkách. "Byli jsme jezdit mezi Sečí a Kovářovem, lidí hodně, ale na pláni se to rozprchlo… Podmínky byly hraniční, sněhu málo, na nové běžky to není. Ale na turistické lyžování s rodinou dostačující," řekl Pavel Sedlák z Chrudimě.