Luže na Chrudimsku má za sebou náročnou noc. Řeka Novohradka opustila koryto, vylila se mezi domy, na zahrady a do ulic. Ve městě platí třetí povodňový stupeň. V pohotovosti jsou hasiči, policie a lidé obkládají své domy pytli s pískem. Aktuálně má hladina Novohradky okolo 260 centimetrů a je na svém historickém maximu. „Za třicet let tady tohle nepamatuju,“ říká Milan Hrnčál u rodinného domu, kde chybí jen kousek a kalná voda začne omílat zdi.

Ráno vypadala situace v Luži nadějně. Novohradka sice měla rychlost, ale po šesté hodině ráno přestalo pršet. Naděje, že bude už klid, se ale kolem půl jedenácté dopoledne rozplynula. Začalo znovu vydatně pršet. „Budeme dál dělat protipovodňová opatření s pytli s pískem a budeme čekat, kam dojde hladina. Dneska je tady dost hasičů, udělala se spousta práce, ale rozsah může být ohromný. Rozvezli jsme stovky pytlů s pískem, už plníme další, písku je dost. Zatím je voda na zahradách, opatření s pytli fungují. Snažíme se udělat maximum,“ vysvětluje hasič a zároveň starosta nedaleké Chrasti Vojtěch Krňanský.

Lidé s napětím čekají, jak se bude situace vyvíjet. Ulice, která byla ještě ráno kolem osmé bez vody, je nyní komplet zatopená, že už ani neprojede autobus a lidé tudy neprojdou, aniž by si nabrali do holínek. „Pojďte zadem,“ nabízí Milan Hrnčál, který sleduje zatopenou ulici u svého domu. V domku u silnice bydlí sedm let a takovou povodeň tady nepamatuje.

Za oknem sedí dvě smutné kočky, ale majitel domu zachovává optimismus. „Pytlujeme, auto jsme odvezli, do obytného chybí asi třicet centimetrů. Nemáme strach, maximálně bude voda v domě, nic s tím neuděláme. Barák je pojištěný, co se dá dělat. Nějak to dopadne. Nikdo neví, kdy to bude kulminovat. Ještě má znova pršet. Myslím, že zítra navečer to bude nejhorší,“ dodává Hrnčál.

Most přes Novohradku v Luži je uzavřený. Projet smí jen hasiči a i ti už mají co dělat, aby s tranzitem průjezd zvládli. Linkový autobus zůstane uvězněný v místě, kde začíná být voda nejhlubší. V parku jsou pod vodou lavičky, u jednoho rodinného domu je zatopené i narovnané dřevo. U garáže jsou narovnané pytle s pískem a lidé se smutně rozhlíží po rozvodněné řece. Branislav Behina bydlí v domku u své přítelkyně sedm let. Tak velkou vodu tady ještě nezažil.

„Tchyně říkala, že při povodních se voda dostala nejvíce na chodník u domu. Preventivně dali hasiči pytle s pískem ke garáži. Sledujeme kanály a předpověď. Když jsem přijel ráno z práce, tak byla voda u laviček, za dvě hodiny se dostala až na cestu,“ popisuje Behina.

Stejně jako on si i ostatní ve městě přejí, aby konečně přestalo pršet a hladina řeky začala klesat. Podle předpovědi má však v Luži pršet až do neděle.