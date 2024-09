„Tady to byla největší povodeň, co pamatujeme,“ vypráví zdrcená Michaela, stojící u bahnem obaleného výběhu. Dříve poklidné louky kolem statku se proměnily v jezera, jejichž hladina stále stoupala. „Zkoušeli jsme zachránit, co se dalo. Začali jsme s evakuací už v pátek, ale netušili jsme, jak velká vlna přijde v neděli.“

Na okraji malé obce Trojovice, obklopené klidnou přírodou a malebnými lukami, se nachází stejnojmenný statek. S velkými sny ho začala před deseti lety budovat Michaela Járová společně se svým synem. Chtěli místo, kde by se lidé mohli dotknout přírody, pohladit zvířata a především nacházet klid v náruči terapeutických zážitků. To vše v mžiku ohrozila valící se voda z říčky Ležák.

Statek, který vždy vítal veřejnost s otevřenou náručí, aby si zde lidé mohli pohladit zvířata, opéct buřty a na chvíli se ztratit v přírodě, teď bojuje o přežití. „Vstupné je dobrovolné, nikdy jsme na tom nezbohatli. Lidé často přinášejí tvrdé pečivo, mrkev, jablka pro zvířata,“ říká Michaela.

Záchrana ale nekončí jen u zvířat. Michaela vzpomíná, jak ovce, které se při povodni ocitly odříznuté od statku na sousední louce, se neměly šanci vrátit. Jedna z nich, matka malých jehňat, nepřežila. I přesto Michaela a její syn neustávají v práci. „Budujeme to tu zhruba 10 let a teď je to práce na měsíce, možná i roky, než to všechno dáme zase do původního stavu,“ říká se slzami v očích. „Sen se nám teď na chvíli rozplynul.“

Přesto se nevzdávají. Dobrovolníci ze spolku Strobilus, s nímž má syn Michaely dlouholeté zkušenosti, začínají pomáhat s úklidem a obnovou statku. Syn, který už od pěti let jezdíval na tábory pořádané tímto spolkem, dnes naopak pomáhá s každodenními činnostmi a organizuje záchranné práce. „Kdokoliv by chtěl přiložit ruku k dílu, bude vítán. Pomoc je potřeba,“ dodává Michaela. Vedení statku by taktéž rádo poděkovalo eshopu Granule-eshop.cz, který má kamennou prodejnu v Chrudimi. ,,Nejen, že nám eshop poskytl krmivo pro lamy, ale taktéž uspořádali sbírku," dodává Tomáš Rabas, syn paní majitelky.

Personál statku už chystá brigádní akce. Na víkend naplánovali další úklid bahna, spadaných větví a poničených přístřešků. Každá pomoc je v této chvíli neocenitelná.

„Máme velký sen – obnovit statek, aby sloužil nejen nám, ale i ostatním. Syn chce rozjet zážitkové akce, workshopy a terapie pro děti i dospělé. Bylo by krásné, kdyby se sem lidé znovu vrátili a viděli, jak nám příroda a zvířata dokážou pomoci,“ vypráví Michaela s nadějí v hlase.

Povodeň sice zničila mnoho, ale nezlomila ducha těch, kdo o Statek Trojovice pečují. Jejich vize o místě, kde lidé najdou klid, zábavu a terapii, stále žije. A s podporou komunity a dobrovolníků se může brzy opět rozvinout v plné kráse.