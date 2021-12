Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl se nechal slyšet, že právě dokončený obchvat je pro obyvatele Chrudimi a Slatiňan pěkným vánočním dárkem. "Myslím, že si užijí klidné Vánoce, protože hustá tranzitní doprava je obtěžovala," zdůraznil Mátl.

Dlouholetý problém

Tranzitní doprava trápí město dlouhodobě, účinné řešení se hledalo mnoho let. Bývalý chrudimský starosta Ladislav Libý a místostarosta Jaroslav Trávníček už před dvaceti roky iniciovali výstavbu kruhových křižovatek. To ale problém s tranzitní dopravou nevyřešilo. "Poslanec Jan Čechlovský pak v parlamentu dokázal to, že se prosadila první část obchvatu Chrudimi. Patří mu velký dík stejně jako bývalému starostovi města Petru Řezníčkovi," uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Starosta Chrudimi František Pilný věří, že na projekt naváže příprava třetí části obchvatu města. "Pokud se tato stavba podaří zrealizovat, bude to z hlediska města poslední dopravní problém," řekl Pilný. Připomněl zároveň historii současné stavby, která byla v plánu už před osmdesáti lety. "Dnešní trasa se od té původní odklání jen asi o sto metrů," upřesnil starosta.

Obchvaty Pardubic



Chrudim už má obchvat hotový, ale krajskému městu stále chybí. Podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Michala Kortyše je nyní nezbytné zahájit stavbu obchvatů Pardubic, a to jak severovýchodního, tak jihovýchodního. „Podle aktuálních informací od ŘSD by měla být stavba severovýchodního obchvatu Pardubic zahájena v průběhu příštího roku s dokončením v roce 2025. Jedná se o veledůležitou stavbu pro odklonění dopravy, a to nejen té nákladní z centra Pardubic. Předpokládaná hodnota stavby je 1,5 miliardy korun bez daně,“ uvedl Kortyš. Stavba jihovýchodního obchvatu Pardubic by pak mohla začít v roce 2025. „Nová komunikace se napojí na silnici I/37 u Dražkovic a povede směrem na Pardubičky a Černou za Bory, kde se napojí na silnici II/322,“ vysvětlil náměstek.

Obchvat byl dokončen téměř přesně po dvou letech, a to přesto, že dodavatelská firma měla ztíženou práci deštivým jarním počasím. "Před dvěma lety jsme klepali na základní kámen, dneska klepeme kosu," dodal s nadsázkou mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Druhá etapa chrudimského obchvatu měří 4,6 kilometru. Uleví nejen dopravě v Chrudimi a Slatiňanech, ale zároveň urychlí tranzitní dopravu ve směru sever – jih v Pardubickém kraji. Součástí právě dokončené stavby jsou čtyři křižovatky a sedm mostů, ale i protihluková opatření. Nejdelším mostem je třípólový železniční nadjezd vedoucí nad tratí Slatiňany – Skuteč, který je dlouhý 90 metrů.