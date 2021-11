Rodiče v Třemošnici v obavách: Pediatrička odchází ze zdravotních důvodů

Zdraví je přednější. Tato slova zazněla ve včerejším oznámení ordinace třemošnické praktické lékařky pro děti a dorost Vlastimily Hájkové. Lékařka již do své praxe nenastoupí, přivedly ji k tomu zdravotní důvody. Děti si do péče zatím převezme pediatr Julius Slezák z Heřmanova Městce, ovšem pouze do konce tohoto měsíce.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

"Všeobecná pojišťovna zadá výběrové řízení na nového lékaře, ale bohužel pediatrů je málo," zaznělo ve zprávě, která vzbudila oprávněně obavy rodičů z Třemošnice a okolí. Ti nemohou do ruky dostat zdravotní dokumentaci dítěte, ale pokud si najdou do konce října nového lékaře, ordinace Vlastimily Hájkové ji odešle přímo jemu. Jestliže bude hledání dětského a dorostového doktora prozatím marná, dokumentaci si převezme Krajský úřad v Pardubicích a novému lékaři ji předá na písemnou žádost.