Takzvaný rodinný pokoj je místnost, ve které tráví pobyt v nemocnici žena nejen s novorozencem, ale i s manželem nebo partnerem. Pokoj je vybaven tak, aby zajišťoval komfort jako doma a rodiče se zde tak cítili. Jeho součástí je manželská postel, kuchyňský kout, televize, vlastní koupelna a především vše, co miminko potřebuje, včetně postýlky s monitorem dechu, váhy anebo speciálně vytvarovaného umyvadla určeného ke koupání. Rodiče jsou po odchodu domů už vybaveni zkušenostmi - a co je důležité - společná péče o dítě je velmi stmelí.

Porodnice v Chrudimi má mezi rodičkami v celém Pardubickém kraji dobré renomé. To by se mohlo ještě zvýšit díky rodinnému pokoji, který má v porodnici vzniknout. „Každoročně se v naší porodnici narodí kolem tisíce miminek. Porodnictví jde kupředu a my chceme jít také. Máme spousty plánů, jak vylepšit naše porodní sály a služby, které můžeme maminkám nabídnout,“ píšou porodní asistentky v popisu sbírky .

K úternímu odpoledni darovali lidé na modernizaci porodnice celkem 56 tisíc korun, tedy téměř polovinu požadované částky. „Rodila jsem u vás obě mé děti a byla jsem moc spokojená. Tak moc ráda přispěji,“ vzkázala porodním asistentkám například dárkyně Lucie. „Mockrát děkujeme za veškerou péči a držíme pěsti v další práci. Byli jsme moc spokojeni,“ přidala se další spokojená rodička.

Taková péče byla před lety nemyslitelná

O péči, které se dnešním těhotným ženám dostává, by si dnešní šedesátnice mohly nechat jen zdát. „Manžel být u porodu nemohl, to bylo nemyslitelné. Dostala jsem klystýr a šla na sál. Žádné povzbuzení, podpora, nic. Velice neosobní to bylo, jako někde ve fabrice na děti. Syna mi vozili na kojení, a když mi to nešlo, hned jsem dostala lahvičku se sunarem. Doma jsem byla úplně bezradná, nezkušená. Nebýt mé mamky, nezvládla bych to,“ vzpomíná Chrudimačka Irena na dobu před 45 lety.

V loňském roce přišlo v chrudimské porodnici na svět 860 miminek a rok 2024 začal v 1:08 příchodem malého Viléma, který se stal prvním narozeným dítětem Pardubického kraje. V minulosti se statistika chrudimské porodnice pohybovala kolem tisícovky dětí, žádný rekord se tedy nekonal. „Je to celorepublikový trend, v Pardubicích to bylo o 300 dětí víc, ale je to i kvůli tomu, že tam se rodí miminka od 32. týdne,“ vysvětlila Deníku porodní asistentka Martina Voženílková. Ve Svitavské nemocnici spatřilo loni svět 550 miminek, v Orlické nemocnici se jich narodilo 880.

Dnes mohou maminky absolvovat různé kurzy, k dispozici jim jsou laktační poradkyně, zájemkyně se mohou účastnit různých besed i prohlídek porodních sálů. K příchodu dítěte na svět přispívají různé přírodní metody, chrudimská porodnice nabízí ženám před porodem například bylinnou napářku, která pomáhá uvolňovat svaly pánevního dna a mimo jiné poskytuje úlevu od bolavých zad. Lze si ji zakoupit i po odchodu domů, protože přispívá k rychlejšímu stažení dělohy, podporuje tvorbu mateřského mléka a dezinfikuje porodní poranění.

Takových metod určených pro pohodlí a dobrý zdravotní stav maminek používají zdravotníci v Chrudimi celou řadu a některé kupují i ze svého. Jde například o hřebeny využívající akupresurní body na alternativní tišení bolesti, jejichž nákup by mohla vyhlášená finanční sbírka také pokrýt.

Personál chrudimské porodnice se snaží ženám vytvořit co nejlepší prostředí. Podobně jako další nemocnice v kraji zavedl rautové snídaně, a tak mají maminky možnost výběru z různých sýrů, jogurtů, ovesných kaší, ovoce a jiných variací, které uspokojí jejich chuťové pohárky.

„Hlavní je pro nás nabídnout jim dostatek energie v tomto náročném poporodním období, kdy potřebují energii na svoji sebepéči, a podpořit co nejlepší start k tvorbě mlíčka pro miminko. A protože víme, jak je toto období náročné, mohou v průběhu celého dne i celé noci využít menšího občerstvení, které máme k dispozici stále,“ doplnila porodní asistentka Martina Voženílková. Toaster a topinkovač přitom zaplatili zaměstnanci porodnice sami z vlastní kapsy.

„Tohle je naprosto dokonalý nápad. Rodila jsem u vás minulý týden a připadala jsem si jako na wellness. Oproti porodu v roce 2021, kdy byl v covidu i zákaz návštěv a my byly všechny tři maminky na pokoji pořád hladové, je tohle vážně ráj,“ pochválila servis zavedený loni v říjnu Šárka z Pardubic.

Zdroj: Michaela Cimflová