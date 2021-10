Pohřešovaný muž je 190 centimetrů vysoký, silnější postavy. "Nemá u sebe léky, které by měl užívat," vysvětlila policejní mluvčí Dita Holečková. V době, kdy z domu odešel měl na sobě černé tepláky s bílým nápisem Pitbull, černou mikinu, tmavě modrou vestu a tmavý batoh.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.