Září

Došlo k tomu, co každý očekával. Most v Holetíně některý z řidičů projíždějících kamionů poškodil, tedy posunul konstrukci o pět centimetrů. Tím poškodil i kolejiště, které bylo nárazem zdeformováno o tři centimetry. Provoz na trati se na hodinu zastavil, vlaky musely jet rychlostí jen deset kilometrů v hodině. To, že Otloukánka, jak holetínskou "past" přezdívají, někdo poškodí, byla podle jejich názoru jen otázka času.

Dycky most! Holetín je pastí pro kamionyZdroj: FB