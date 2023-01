Na začátku září město Skuteč otevřelo další rekonstruovaný objekt, který dříve sloužil církvi – takzvaný špitálek, dříve propojený se sousedním kostelem Božího Těla. Po 2. světové válce sloužil dům galerii a muzeu, poté byl dlouho opuštěný. Jeho obnova stála 10 milionů korun, téměř polovinu činila dotace.

Silnice na Skutečsku čeká rekonstrukce, v plánu je i kruhák

„V přízemí budovy je stacionář, který provozuje nezisková organizace S handicapem bez bariér. Ta funguje při Speciální škole Skuteč. Stacionář je totiž určený zejména absolventům této školy. První patro má k dispozici Speciálně pedagogické centrum, které mimo jiné poskytuje jako jediné v kraji poradenství pro děti s vadami sluchu,“ informoval starosta Hetfleiš. Ten vidí jako další metu v rozvoji města také zlepšení podmínek pro městskou knihovnu, která má v současné době už nevyhovující prostory.

V Hlinsku se v roce 2022 zaměřili na rekonstrukce ulic. Purkyňova, Erbenova, Holetínská, nový most v Blatně - to je jen malý výčet investičních akcí směřovaných do dopravní infrastruktury. Město pokračovalo v přípravě stavebních parcel, tentokrát Pod Skalkou včetně zasíťování inženýrskými sítěmi. Součástí je vybudování dvou přilehlých komunikací. Opomenout nelze výstavbu komunikace Prošvicova. „První etapa obsahuje výstavbu dvou kruhových objektů a spojovací komunikace. Dále zde vzniká nové parkoviště a napojení na budoucí infrastrukturu,“ řekl starosta města Miroslav Krčil.

Nejvýznamnější investice posledních let

Kanalizace v chrudimské místní části Medlešice je nejvýznamnější investiční akcí posledních let. Stavba byla zahájena v březnu roku 2022, konec se předpokládá v závěru letošního léta. Celkové náklady dosahují 85 milionů korun a jsou rovnoměrně rozděleny do dvou let. „Jsme ve dvou třetinách díla, pak nás čekají menší medlešické uličky,“ řekl radní zodpovědný za investice Aleš Nunvář.

V závěru roku byla v Chrudimi slavnostně zkolaudována Česká ulice. Úsek měřící 270 metrů stál město 11,5 milionu korun. „Jsem rád, že jsme nezaznamenali stížnosti, stavbu neprovázely žádné problémy. Já osobně bych chtěl takto zrekonstruované silnice po celém městě, ale jak všichni víme, je to drahé. Nicméně počítáme s dalšími ulicemi, například V Tejnecku, Víta Nejedlého nebo Malecká,“ dodal chrudimský starosta František Pilný.