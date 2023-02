Ronovské čapí hnízdo v ohrožení. Část zchátralého komínu musí pryč, běží sbírka

/FOTO, VIDEO/ Čapí rodinka přilétá do objektu bývalé mlékárny v Ronově na Chrudimsku už dlouhá léta a vždy vzorně přivede na svět mláďata. Ovšem hnízdění je čím dál rizikovější, protože komín vysoký sedmadvacet metrů je v havarijním stavu a hrozí jeho zřícení. Místní nadšenci to nechtějí připustit, a tak musí přikročit k razantnímu řešení: ubourat komín nejméně o čtyři metry a postavit hnízdo nové. To si však žádá hodně peněz, a tak vyhlásili veřejnou sbírku.

Bourání čapího komína v Ronově | Video: Majka Tesařová