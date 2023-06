/FOTO, VIDEO/ Nechme lidi, ať si hrají. I když socha kapucína umístěná v chrudimských klášterních zahradách neměla dlouhou životnost, radním to srdce netrhá. Pořídí kapucína nového, a ten bude přímo určen pro kreativní hrátky dětí a mládeže.

u opraveného mlýnského kola bude vodník | Video: Milan Klicpera

"Ta socha hned z počátku vzbudila velký zájem. Mnozí si s ní hráli a povídali, ale existovaly skupinky, které ji poničily. Nicméně si myslím, že se nám podařilo přitáhnout mládež ke kultuře, a tak by bylo dobré v zahradách sochu zachovat," uvedl starosta města František Pilný.

Město proto zadá výrobu nového kapucína, ovšem z jiného, odolnějšího materiálu, který bude stát na otočném podstavci. "Byl jsem svědkem toho, jak si asi třináctiletá dívenka se sochou povídala a když odcházela, kapucína pohladila a otočila ho směrem, kterým odcházela. Podle mne má smysl takovou kreativní věc podpořit," poznamenal starosta s tím, že radnice plánuje v blízkosti sochy umístit informační ceduli, která kolemjdoucím vysvětlí, jakou má město Chrudim spojitost s kapucínským řádem.

Rozbitá socha neskončí na smetišti, její oprava si vyžádá několik tisíc korun a zůstane dál v klášterních zahradách. "Ale tak, aby se poškození již neopakovalo," naznačil Pilný možnost umístění kamery.

Plastiky od různých autorů se mají postupně objevovat na území města. Na zídce u schodů vedoucích od ulice Čs. partyzánů do Široké ulice v blízkosti Koželužského mlýna bude sedět na zábradlí vodník zhotovený z bronzu. Jeho výška bude 60 centimetrů a autorem této plastiky je akademický sochař Jaroslav Brož z Chrudimě, který má díky své tvorbě renomé v tuzemsku i zahraničí. Mezi jeho nejznámější díla patří sochy Emila Zátopka, z nichž nejslavnější je ta, která stojí v Olympijském muzeu v Lausanne, další najdeme i v Praze nebo v Zátopkově rodné Kopřivnici.

Vodník se bude u Koželužského mlýna, ve kterém sídlí restaurace Starý růžek u mlýna, jistě hezky vyjímat, ale tristní je, že se kolo už mnoho let netočí. Konstrukce, kterou vytvořili sekerníci z Vysočiny, zchátrala, a tak bylo nutné přistoupit k zásadní rekonstrukci, za kterou město zaplatilo 190 tisíc korun.

"Dodělat nám zbývá ještě přístřešek mezi kolem a zdí a natřít mostek, majitel nemovitosti dokončí nátěr zdi. Mlýnské vodní kolo vyrobené z dubového dřeva podle projektové dokumentace Luďka Štěpána, projektanta technických historických staveb, zde bylo instalováno v roce 2001. Nyní, po více než dvaceti letech, bylo nutné provést výměnu poškozených částí," informoval mluvčí chrudimské radnice Aleš Prokopec.

"Co se pamatuji, to kolo se točilo jen chvilku. Odhaduji to na víc než deset let. Zajímalo by mne, v čem je problém," řekl Chrudimák Rosťa.

Původní soukenická valcha byla po husitských válkách spojena s nově přistavěným mlýnem, o němž se výslovně hovoří roku 1459. Pokud byl malý stav vody, dostávala přednost valcha a mlýn stál. Přízvisko ,,Koželužský" dostal mlýn někdy na počátku 18. století podle nedaleké stoupy na tlučení třísla pro koželuhy. Jméno Polívkův obdržel pro změnu podle Eduarda Polívky, který jej koupil v roce 1900 a zřídil zde též pilu a krupařství. V roce 1932 objekt částečně vyhořel, ale ještě roku 1951 jej provozoval nájemce František Plecháček. Po zrušení mlýna sloužila budova např. okresnímu plemenářskému středisku, po restituci ji zakoupil soukromý majitel, který v roce 2003 provedl přestavbu pro komerční účely. V okolí objektu lze shlédnout výsledky velkorysého programu regenerace původem středověkého náhonu. (Zdroj: chrudimsky.navstevnik.cz)

Odpověď je jednoduchá - po revitalizaci náhona se v korytě nenachází dostatek vody, která by mohla mlýnské kolo roztočit. Průtok je velmi malý. Ale pokud se otevřou stavidla, kolo se začne otáčet. "Pouští se jednou za čtrnáct dní na víkend, ale také při Loutkářské Chrudimi, dožínkách nebo jiných příležitostech," uvedl radní zodpovědný za investice Aleš Nunvář.

Starosta města František Pilný asi zrovna v inkriminovaný čas nekráčel kolem, protože tvrdí, že mlýnské kolo v provozu už dlouhá léta neviděl. "Myslím si, že by se mohlo otáčet stále. Stačí vybourat beton a vody tam poteče víc. Instaloval bych tam nabíječku mobilů poháněnou dynamem na vodním kole. Byla by to skvělá pomůcka pro školní děti, které by se tak dozvěděly, jak se vyrábí elektřina," řekl Pilný.

Koželužský nebo také Polívkův mlýn je uveden na seznamu vodních mlýnů v České republice, kde je popisována jeho architektura i historie. Stavba je popisována jako "bez historické hodnoty".