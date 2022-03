Ke zrodu festivalu přispěla iniciativa ze strany Základní umělecké školy Skuteč. Tehdejší ředitelka Iveta Jánková přišla s myšlenkou založit tradici přehlídek dětských pěveckých sborů a starosta Pavel Novotný nápad přivítal a navrhl, že by přehlídka mohla být součástí větší akce – festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. První ročníky však trvaly jen týden, později dva a program byl spíše poloprofesionální s využitím zejména regionálních hudebníků a těles.

Vzpomínáte si na úplně první koncert? Jaká byla reakce diváků na pravidelné nedělní podvečery?

Vybavuje se mi hlavně atmosféra těch prvních koncertů, dopolední sborová matiné v kostele, koncerty „festivalového orchestru“, na nichž se podílel pěvecký sbor Rubeš, nebo spolupráce s Chrudimskou komorní filharmonií.

Kam s uprchlíky? Hotely chtějí na duben volno, vláda zvažuje stavbu táborů

Zaplnili tehdy diváci hlediště?

Návštěvnost v té době byla mnohem skromnější. V tomto směru se situace změnila, když jsme se rozhodli sestavit program víc profesionálně, angažovat větší symfonické orchestry, významné umělce a divadla s operními a baletními soubory. Svůj vliv nepochybně měla i přestavba a modernizace objektu kulturního klubu v letech 2007 až 2008.

Václav Jan Tomášek, který se ve Skutči roku 1774 narodil, byl ve své době jedinečnou osobností. V jeho pražském bytě se střídala jedna významná návštěva za druhou (Richard Wagner, Hector Berlioz, Klára Schumannová a další), vedle slavných českých osobností (Palacký, Čelakovský) se stýkal i s J. Haydnem, L. van Beethovenem, ale i s J. W. Gothem. Nazývali ho hudebním papežem Prahy.

Vítězslav Novák je současnějším skladatelem, který se do Skutče přiženil a působil zde až do své smrti v roce 1949. V jeho tvorbě se výrazně projevila láska k rodné vlasti, krásám přírody a folklóru, stejně jako jeho dobrodružná povaha. Miloval vysokohorskou turistiku a je známo, že se rád chodíval koupávat (jako naturista) do jednoho ze zatopených lomů u Skutče.

Oba skladatelé mají ve Skutči své stále památníky.

O které koncerty a vystoupení je největší zájem letos? Tipuji 4TET.

Tipujete správně, 4TET je těsně před vyprodáním. Zájmu se těší i muzikál Starci na chmelu, balet Louskáček nebo crossoverový projekt Dasha Symphony, který proběhne ve skutečském zimním stadionu. Pandemie a s ní spojená dvouletá odmlka však festivalu neprospěla, lidé se vracejí pozvolna a mnozí si odvykli úplně.

Snažíte se o pestrou skladbu festivalu. Dočkají se i letos diváci opery a baletu?

Samozřejmě. Baletní klasiku Petra Iljiče Čajkovského jsem už zmínila, operní titul je neméně atraktivní – Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany u nás uvede Slezské divadlo Opava. A krásné árie milovníkům opery přinese i závěrečný gala koncert Evy Urbanové 15. května.

Postupem času jste rozšířili festivalové dění i na zimní stadion a do okolních měst a obcí. I tam si najde své diváky?

Koncerty na zimním stadionu vítají ti, kteří se (zatím) domnívají, že klasická hudba není nic pro ně. Sem mohou přijít neformálně oblečeni a přesto, že většinu pódia zabírá symfonický orchestr, vše je plně nazvučeno a nasvíceno, takže si chvílemi připadáte spíše jako na velkém rockovém koncertě. Rychle se lidé naučili chodit na koncerty v evangelickém kostele v Proseči, značnou oblibu mají i ty v překrásném poutním kostele na Chlumku. Poprvé se festival odehraje v Hrochově Týnci a na hradě Rychmburk v Předhradí.

KOMENTÁŘ: Stát odstřihl Vodičku. Památník Ležáky to udělal už dávno

Kolik peněz z rozpočtu města putuje na festivalové dění?

Celý rozpočet festivalu se pohybuje kolem 2 milionů korun. V uplynulých ročnících pokryly tržby ze vstupného až 70 procent nákladů, což v případě jiných festivalů nebývá obvyklé. V nákladech však není započítán provoz kulturního klubu a mzdy pořadatelů, protože s kolegou organizaci a průběh akce zajišťujeme v rámci své práce na odboru kultury a školství. Podíl města po vyúčtování zpravidla dosahuje 200 až 300 tisíc korun.

K problémům s covidem se nyní přidal válečný konflikt na Ukrajině. Proč myslíte, že by i v této zvláštní době měli lidé festival navštívit?

Jak to vyjádřit co nejstručněji? Snad křesťanským: víra, láska, naděje. Musíme věřit, mít se vzájemně jako lidé i jako národy rádi a doufat, že bude, musí být lépe. Kdykoli se lidé sejdou a společně něco sdílejí, vzniká energie, která nám všem může pomoci a sblížit nás. Svojí návštěvou navíc podpoříte i budoucnost kultury a tedy i našeho festivalu.