„Je to opravdu zvláštní," potvrdila vedoucí útulku Anežka Formanová s tím, že postupně vzrůstá podezření, že bišonka někdo záměrně vyhodil z auta. „Ale možná patří starším lidem, kteří nemají internet a tudíž nevědí, že u nás pejsek pobývá," připustila.

Tim je starý asi rok. Je to klasický bišonek - hravý, učenlivý a hodný. V současné době pobývá v karanténě. Pokud si ho majitel nevyzvedne a neprokáže se schodou čísla čipu, Tim poputuje do adopce. Už se o něj hlásí zájemci.

Ještě jeden z několika pejsků v chrudimské útulku stojí za přímluvu. Je to jack russel teriér Ken, vitální a na svůj věk, tedy 11 let, je velice čilý. Pejska do útulku dal jeho pán na penzionování, když nastupoval do nemocnice. Bohužel jeho rekonvalescence neprobíhá podle plánu a majitel se nedokáže dál o pejska postarat.

„Pejsek od nás půjde na dárcovskou smlouvu s převodem vlastnického práva na psa.Nejsou nám známé žádné Kenovy zdravotní problémy," řekla Anežka Formanová.

close info Zdroj: Útulek Chrudim zoom_in Kenův věk 11 let jeho vitalitě ani neodpovídá.

Ačkoli je jack russel teriér výcvikem nepolíbený, nemá problémy s dalšími psy. Lidi miluje, rád se prochází a mazlí a je to celkově skvělý společník. Potřeboval by najít ideálně nějaké páníčky, kteří by s ním byli doma tak, jak byl zvyklý celých 11 let. „Protože venčení Kena je bez problémů, může klidně k seniorům. Musí být jedině v bytě někde v teplém pelíšku, nehodí se na celodenní pobyt na zahradě," zdůraznila vedoucí útulku.