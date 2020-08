Tři z nich od víkendu pobývají v Heaven Ranch v Srbcích u Luže.

Úzkost a beznaděj

„Projeli jsme napříč skoro celé Rumunsko a musím říct, že pohled byl víc než k pláči. .Ať už jsme projeli hlavním městem Bukurešť nebo horskými oblastmi, všude se nás zmocňovala úzkost a pocit bezmoci,“ říká iniciátorka záchrany rumunských psů Martina Bártová.

Někteří chlupáči skončí při troše štěstí ve státních útulcích, ale není to pro ně žádná výhra. „Každý pátek tam dochází k utrácení psů. Nikde se to nezveřejňuje, ale je to tak,“ pokračuje Martina. Jí a dalším českým dobrovolníkům se podařilo kontaktovat psí útulek v rumunském městě Braila. Stejně jako v dalších podobných státních zařízeních i zde existuje takzvaný Kill list – seznam psů určených k eutanazii. Díky úhradě měsíčního poplatku, který činí 45 euro, se české iniciativě podařilo zachránit a převézt přes hranice už 48 psů.

„Martině vzdávám hlubokou úctu, protože tato akce vyžadovala od počátku do konce velikou statečnost a odhodlání. Jen díky obětavým dárcům jako jsou naši příznivci, se náš spolek rozhodl zaštítit tři pejsky ze seznamu: Codyho, Merlina a Lenyho,“ uvádí provozovatelka útulku v Srbcích Diana Šlechtová.

Rumunští „kluci“ jsou zatím v karanténě, musí se nejprve aklimatizovat. „Budeme je pomalu zvykat na slušné zacházení, protože moc nic dobrého nezažili. Nyní se ale už začínají rozkoukávat. Jinak pro vytrvalé pochybovače: pejsci jsou jsou řádně očkovaní a čipováni a v Rumunsku prošli povinnou karanténou. Jsou dokonce kastrovaní. Budeme jim v brzké době hledat nové domovy,“ ujišťuje Diana Šlechtová.

Jde hlavně o zisk

Dobrovolnická iniciativa sklízí převážně pochvalné reakce. Objevily se ale i názory, podle kterých by se měla pozornost soustředit především na zvířata v českých útulcích. „Ono by v nich nebylo tolik psů, kdyby je útulky řádně inzerovaly a snažily se jim najít domov. Odmítají je propustit, jde jim o finanční zisk. Unie práv zvířat na otřesné případy stále upozorňuje,“ zdůrazňuje Diana Šlechtová.