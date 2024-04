Kdo by neznal Mirka, Jarku, Červenáčka a Rychlonožku? Partička Rychlé šípy spatřila světlo světa v roce 1938 a kupodivu má i dnes své příznivce. Ve městech Chrudim a Skuteč se právě odehrává pátrací hra po místech, kde by se mohly odehrávat příběhy hochů stvořených Jaroslavem Foglarem.

Pátrací hru pro veřejnost organizují ve všech městech spolky a jednotlivci, kteří chtějí ukázat, že svět Rychlých šípů nemusí být současné společnosti příliš vzdálený. | Foto: archiv pořadatelů

"Nachystej si orlí zrak, pevné boty a ostrou tužku. Pátrej do 30.dubna," je napsáno ve výzvě na webových stránkách hry Zde by mohly být Rychlé šípy, kterou připravili členové Fondu Foglar Skautské nadace Jaroslava Foglara.

Příběhy Rychlých šípů se odehrávaly všude – na ulici, v obchodě, v lese, na koupališti, ve škole. Účastníci hry mají za úkol vypátrat u nich ve městě taková místa, která organizátoři viditelně označili komiksovým plakátem Rychlých šípů. Pokud dokážou úkoly zvládnout, vyhrají šípáckou odměnu

Zapojit se mohou lidé z celé republiky a mezi jednatřiceti zúčastněnými městy jsou i Chrudim a Skuteč, kde hru organizují skauti.

"Hello, hello! Rychlé šípy jsou v Chrudimi, Roveři a rangers připravili nejen pro Chrudimáky parádní hru! Najděte všech 15 plakátů a vyluštěte tajenku. Může to být pěkná procházka krásnou Chrudimí a příjemně strávený čas s kamarády nebo rodinou," uvádějí chrudimští pořadatelé na svém facebookovém profilu a doporučují neminout jejich klubovnu v sídlišti U Stadionu.

Výběr Deníku: TOP letní festivaly na Chrudimsku. Na který zavítáte?

Také ve Skutči visí 15 plakátů, které lákají k objevení a vyluštění tajenky. Jako bonus místní skauti nabízejí promítání filmu Záhada hlavolamu pro účastníky zdarma.

"Pátrání můžete zvládnout třeba za dvě hodiny. Nebo si ho rozdělíte do několika dní a večer s dětmi si přečtete příběh a další den cestou ze školky nebo školy budete po místě pátrat. Je to na vás – hra potenciál má velký a záleží jen na vás, jak jej využijete," řekla Kateřina Vašková z chrudimské skautské organizace.

Upozornila, že hra není cílena primárně na děti. "Připravili jsme ji i pro milence na rande, důchodce či jiné dospěláky, aby mohli jít po stopách Rychlých šípů a měli z toho radost," dodala.