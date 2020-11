Letošní 14. ročník o nejlepší potravinu Pardubického kraje vyhlašovaný společností Agrovenkov se tradičně nesl v duchu motta: Podporujeme potravinářské výrobky a výrobce Pardubického kraje. Hlinecký Rychtář Natur uspěl v konkurenci 96 výrobků hodnocených ve 4 kategoriích.

„Naše piva získala certifikáty již v předchozích třech ročnících této soutěže. Rychtář Premium uspěl v roce 2019, Rychtář Fojt ještě o rok dříve a Rychtář Grunt zabodoval před třemi lety. Kromě toho pivovar Rychtář ve své novodobé historii získal dalších 79 ocenění,“ říká Milan Morávek, sládek a výrobní ředitel pivovaru Rychtář v Hlinsku a dodává: „U nás v pivovaru dbáme na tradice a poctivé řemeslo. Vaříme z českého sladu, chmelíme žateckým hlávkovým chmelem, kvasíme v otevřených spilkách a necháváme pivo ležet ve sklepě tak dlouho, jak je třeba. Na chuti našeho piva je to znát.“

Pivo přímo ze sklepa

Rychtář Natur je přírodní pivo přímo ze sklepa. Díky absenci procesu filtrace obsahuje množství pivovarských kvasinek, které pivu dodávají na plnosti a svojí chutí vhodně doplňují příjemnou chmelovou hořkost. Nefiltrovaný Rychtář Natur má 4,8 % alkoholu, extrakt původní mladiny 11,7 % a 30 jednotek hořkosti podle stupnice IBU,“ doplňuje sládek Milan Morávek.

Oceněné výrobky obdrží certifikát MLS Pardubického kraje, který uděluje hejtman Pardubického kraje a předseda správní rady Agrovenkov o. p. s. Tuto ochrannou známku může výrobce u oceněného výrobku používat po dobu 3 let.

Do soutěže se mohli přihlásit výrobci potravin, kteří splňovali stanovené podmínky, mimo jiné mají své sídlo na území Pardubického kraje, hlavní použitá surovina je tuzemského původu, své výrobky dodávají do maloobchodní sítě anebo prodávají ze dvora a splňují podmínku malého či středního podniku s počtem zaměstnanců do 250 osob.

Rychtář Natur si mohou lidé zakoupit v sudovém balení 15 l, 30 l a 50 l přímo v pivovarské prodejně, nebo si objednat pro další prodej přes zákaznické centrum.