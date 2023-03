"Já ti na to asi na rozdíl od dcerky nezvyknu nikdy. Je to odporné dívat se na ty mrtvolky," komentuje neutěšený stav Václav. Nedaleko žijící Ilona teď v zimě na balkoně příliš nepobývá, ale při hezkém počasí pozoruje šmejdění potkanů před vchodem. "Teď budeme keře prořezávat a zase se ukážou ty díry v zemi. Prostě daří se jim tu skvěle, bohužel" říká trpce Ilona.

Nedá se říci, že obyvatelé sídliště nechávají vše osudu, naopak komunikují s radnicí a snaží se o to, aby se populace potkanů v blízkosti jejich domů minimalizovala. Ale jsou i ti, kteří tuto snahu hatí.

"Žijí mezi námi nepořádníci, kteří nedávají odpadky do kontejnerů a hází je okolo, čímž vlastně ty hlodavce krmí. Uvažovali jsme o tom, že požádáme o bio popelnice, do kterých by se zbytky jídla mohly ukládat, ale obávám se, že ne všichni lidé by doma odpadky třídili," řekla Ilona Šebestyánová z jednoho ze společenství vlastníků jednotek.

Jak zdůraznila, s městem je spolupráce dobrá a na požádání se vždy deratizace řeší, ovšem problém je dlouhodobý a jen tak se ho nepodaří odstranit.

Potkan nejraději žije ve sklepích, na skládkách odpadků a v kanalizaci. Když nemá vhodné podmínky buduje si noru, a těch je na sídlišti Na Šancích požehnaně. Ideální je pro ně kanalizace, ale tam firma Ekosan smluvně pro Vodárenskou společnost pokládá pravidelně nástrahy.

Město Chrudim má uzavřenou smlouvu na deratizaci na pět let. "Jednou za rok musí udělat plošnou deratizaci celého města. Krom toho máme ve smlouvě patnáct jednotlivých bodových zásahů. Jeden právě probíhá v sídlištích Na Šancích a Větrníku," uvedl chrudimský starosta František Pilný.

Radnice pravidelně dostává zprávu o tom, kdy a kde jsou nástrahy na potkany umisťovány. "Jsme v kontaktu s členy jednotlivých společenství vlastníků. Letos je situace komplikovanější vinou abnormálně teplé zimy, kdy se hlodavci velmi rychle množí. Také tomu nahrává nepořádek v zamčených kójích u popelnic, kde potkani mají dostatek potravy k přežití. V poslední době došlo ke zlepšení, ale stále je to problém," zdůraznil starosta.

Deratizace se na sídlišti provádí pravidelně, nyní probíhá v takzvaném bodovém kole.Zdroj: Michal Žampach

"Byla tady u domu v Hradištní ulici prasklá kanalizační přípojka, to se ty myši musely cítit jako v lázních. Naštěstí už je to opravené, ale stále se jim tu báječně daří," poznamenala asi šedesátiletá žena venčící psa na plácku před domem. "Bojím se, že chytne nějakou nemoc od potkanů nebo sežere ten jed. Musím ho stále hlídat," svěřila se.

Držet psy na vodítku je v místech deratizace vhodné. „Granule jsou ale silně hořké, určitě by jim nechutnaly. A kočka? Za svou praxi jsem nezažil, že by je některá pozřela. Samozřejmě nebezpečí existuje, když zvíře sežere mrtvého potkana, tam už je to zlé,“ varoval jednatel deratizační firmy Ekosan Milan Zavadil.

Zuby potkana vyrostou každý rok o 13 centimetrů. Dokáže jimi prokousat plastové vodovodní trubky, závlahové systémy, popelnice, dřevěné bedny, sádrokartony a dokonce i tvárnice. Při jednom krmení potkan většinou sežere potravu odpovídající 10% jeho tělesné hmotnosti. Zbytek zásob si hromadí ve svých podzemních norách nebo doupěti. Potkani si ve volné přírodě hloubí podzemní nory, které mají jeden až dva východy, místnosti určené k hnízdění a spižírny. V okolí nory se nachází řada pachově značených cest, které potkani používají při výpravách za potravou, a slouží jako únikové trasy.

Potkani mají mláďata až 4x do roka, přičemž v jednom vrhu jich může být i patnáct. Z toho lze vypočítat, že průměrný pár vyprodukuje za rok asi 60 nových potkanů.

Podle webu pasti.cz se potkan protáhne jakýmkoli otvorem, kterým projde jeho hlava. Žebra potkanů jsou k páteři připevněna klouby. Když se potkan začne otvorem protahovat, působením tlaku se žebra sklopí směrem dozadu, a zmenší se objem hrudního koše. Potkan je tak schopen se protáhnout i zalomeným odpadem v keramické toaletní míse. Svislé stupačky pro něj nejsou problém díky drápům.

Potkani žijí ve skupinách, z nichž každá má své vlastní teritorium. To si potkani značkují močením, podobně jako psi nebo kuny. Když je jejich území narušeno cizím potkanem, jsou vůči němu členové skupiny velmi agresivní.

Každou skupinu potkanů vede dominantní samec, který obsazuje nejlepší oblasti teritoria skupiny a má právo se pářit s více samicemi. Mladší a slabší potkani, kteří jsou v hierarchii níže, musejí častěji opouštět hnízda a hledat potravu.