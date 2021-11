V Chrudimi se ozdobený smrk rozsvítí v neděli. V minulosti pod stromem zpívaly děti z místních mateřských škol, ale letos to bude jinak. Aby náměstí nezaplnily stovky rodičů a známých malých interpretů, připraven je on-line přenos.

"Už máme natočeno několik zdravic a vystoupení z místních mateřských škol. Lidé budou moci vše sledovat v přímém přenosu se vstupy dětí," potvrdil chrudimský kameraman a fotograf Karel Dvořák.

I přes tato omezení s proslovem vystoupí starosta města František Pilný a adventní atmosféru podtrhne pěvecký soubor Slavoj. To vše naživo.

Už před vyhlášením nouzového stavu se rozhodli zrušit doprovodný kulturní program v Chrasti na Chrudimsku. "Není v našich silách dodržet všechna opatření," informoval starosta města Vojtěch Krňanský.

Rozsvícení vánočního stromu už začátkem tohoto týdne zrušili v Prosetíně na Chrudimsku. "Důvody znáte. Případnou zlobu směřujte na mě. Vynahradíme si to v lepších časech," vyzval obyvatele obce starosta Michal Vychroň.

V sobotu odpoledne měli rozsvítit vánoční strom ve Chvaleticích na Pardubicku. Město akci zrušilo.

Muzeum v přírodě Vysočina v sobotu zahájí program Vánoce na Veselém Kopci, měl by trvat do mikulášské obchůzky. „S ohledem na panující situaci jsme však museli z letošního doprovodného programu vypustit předvádění výroby vánočních předmětů v objektech. Doufáme, že to návštěvníci pochopí a vyzdobené roubenky je přesto potěší,“ řekla ředitelka muzea Magda Křivanová.

V Pardubicích bylo oficiální, slavnostní zahájení spojené tradičně s rozsvícením vánočního stromku bylo plánováno na neděli. Konat se však nebude a aktuální vývoj epidemické situace nutí pořadatele k dalším změnám koncepce trhů a reorganizaci nejen kulturního programu.

„Současný vývoj epidemické situace v naší zemi se musel promítnout do příprav a organizace Vánočních trhů,“ vysvětlil Petr Ilgner, produkční společnosti RK invest, která na základě koncesní smlouvy s městem Pardubice trhy pořádá.

Mezi nejnavštěvovanější akce Pardubických vánočních trhů patří rozsvícení vánočního stromu a Zelenobranské čertoviny. Nejen o zrušení těchto událostí pořadatelé spolu s městem museli ještě před stanovením nouzového stavu v České republice rozhodnout. Pořadatelé konstatovali, že by bylo velice obtížné při hromadných akcích a koncertech uhlídat davy návštěvníků a ještě větší problém by bylo ohraničení trhů s následnou kontrolou bezinfekčnosti návštěvníků.

„Vzhledem k tomu, že není v našich silách regulovat počet lidí během koncertů a dalších větších hromadných událostí, jako jsou například oblíbené Zelenobranské čertoviny a slavnostní rozsvícení vánočního stromu, dohodli jsme se s městem Pardubice na zrušení veškerého kulturního programu, tedy včetně slavnostního rozsvícení stromku a čertovin,“ objasnil Ilgner. Rozhodnutím vlády byly ale nakonec zakázány i samotné trhy, stánky, které již stojí na Pernštýnském náměstí, tak letos zůstanou prázdné.