Koalici s ODS si pardubická TOP09 vyzkoušela už v krajských volbách. „Ukázalo se, že toto spojení je smysluplné a voliči na to slyší. Je to pro mě krásný výsledek,“ uvedl krajský i pardubický městský zastupitel Jiří Skalický.

Zároveň přiznal, že tak výraznou převahu koalic nečekal. „To, že by obě koalice mohly těsně vyhrát, bylo přání a trochu jsem to čekal. Ale že by to bylo takhle pohodlně, to úplně ne. Je to příjemné překvapení díky výsledku, jakého dosáhla koalice Spolu,“ popsal Skalický.

Psali jsme již:

Náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš (ODS) vítězství nečekal. „Tipoval jsem, že budeme těsně druzí. To, že jsme vyhráli, svědčí o tom, že nálada v naší republice už je taková, že dozrál čas na výměnu a nový vítr,“ konstatoval.

I on považuje vytvoření koalice za dobrý krok. „Na začátku byly neshody, ale je fajn, že to předsednictvo ustálo a udrželo a nerozhádali jsme se. Myšlenka, že jedině spojením se můžeme dostat k získání mandátů, byla správná,“ řekl Kortyš.

Výsledky sociální demokracie a komunistů ovšem Kortyš očekával. „To, že se jenom rozdává, už nestačí. Lidé chtějí vidět také to, z čeho se rozdává, kdo to zaplatí, jaká je budoucnost,“ poznamenal.

Skalického debakl komunistů zaskočil. „Samozřejmě jsem si přál, aby se tam nedostali. Ale že to dopadne až takhle, to jsem nečekal. Sociální demokracie je mi líto, i když si o to říkali dlouhodobě. Patřila ke klasickým stranám českého politického spektra,“ uvedl a dodal, že s úspěchem menších uskupení nepočítal. „Jejich program byl nejasný nebo příliš úzce zaměřený, neměl koncepci nebo smysluplnou vizi,“ uzavřel Skalický.