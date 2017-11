Sbírka potravin pro ženy v tísni začíná od pondělí

Hamry – V Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni v Hamrech se za pomoci Centra Jana XXIII. uskuteční od 20. do 26. listopadu sbírka trvanlivých potravin.

Sbírka potravin. Ilustrační foto.Foto: Deník/Miroslav Kucej

Darovat je možné například masové konzervy, trvanlivé nebo sušené mléko, piškoty, luštěniny, rýži a podobně. Jídlo je možné přinést přímo do azylového domu v Hamrech nebo do hlineckého Centra Jana XXIII. vždy od 16 do 18 hodin.