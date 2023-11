/FOTO, VIDEO/ Ze Sečské přehrady na Chrudimsku se stává v posledních týdnech turistická atrakce. Ubývající voda o desítky metrů odkryla břehy a lidé doufali, že brzy bude možno na ostrůvek z mysu zvaného "Na špičce" přejít suchou nohou. Pokles hladiny ale s nynějším sychravým počasím ustal, Povodí Labe další pokles hladiny už neočekává a nízký stav přehrady hodnotí jako naprosto normální jev v podzimních měsících.

Naposledy lidé prošli z břehu na ostrůvek před dvaceti lety. | Video: Milan Klicpera

Je to přesně 20 let, kdy se dalo na ostrůvek po dně přehrady přejít. "Ano, ale tehdy bylo katastrofální sucho už od jara. Moje babička říkala, že takové nenastalo ani v roce 1947. Lidé se na zážitek těšit můžou, ale já si nemyslím, že by se ho dočkali. Voda nyní odtéká velice pomalu a začíná pršet. Počítám, že do Vánoc přehrada doteče," odhaduje Vladimír Mejtský, který tři roky pracoval ve vodní elektrárně na Seči a nyní působí v elektrárně Práčov 2.

V roce 2003 spojení břehu a ostrůvku fotograficky zdokumentoval Zdeněk Poskočil z Pardubic. "Bylo to 7. prosince. Byla by to nádhera, kdyby se to opakovalo. Půda je suchá a tak i normální dvoudenní déšť ustojí bez zvýšeného přítoku do nádrže. A Heřmanův Městec má žízeň, a tak odtok vody je stále větší, jak malinkatý přítok.

Podívejte se na dnes již historickou fotogalerii z roku 2003:

1/18 Zdroj: archiv Zdeňka Poskočila Před dvaceti lety začátkem prosince si lidé mohli vyšlápnout na ostrůvek. Byla to velká turistická atrakce. 2/18 Zdroj: archiv Zdeňka Poskočila Před dvaceti lety začátkem prosince si lidé mohli vyšlápnout na ostrůvek. Byla to velká turistická atrakce. 3/18 Zdroj: archiv Zdeňka Poskočila Před dvaceti lety začátkem prosince si lidé mohli vyšlápnout na ostrůvek. Byla to velká turistická atrakce. 4/18 Zdroj: archiv Zdeňka Poskočila Před dvaceti lety začátkem prosince si lidé mohli vyšlápnout na ostrůvek. Byla to velká turistická atrakce. 5/18 Zdroj: archiv Zdeňka Poskočila Před dvaceti lety začátkem prosince si lidé mohli vyšlápnout na ostrůvek. Byla to velká turistická atrakce. 6/18 Zdroj: archiv Zdeňka Poskočila Před dvaceti lety začátkem prosince si lidé mohli vyšlápnout na ostrůvek. Byla to velká turistická atrakce. 7/18 Zdroj: archiv Zdeňka Poskočila Před dvaceti lety začátkem prosince si lidé mohli vyšlápnout na ostrůvek. Byla to velká turistická atrakce. 8/18 Zdroj: archiv Zdeňka Poskočila Před dvaceti lety začátkem prosince si lidé mohli vyšlápnout na ostrůvek. Byla to velká turistická atrakce. 9/18 Zdroj: archiv Zdeňka Poskočila Před dvaceti lety začátkem prosince si lidé mohli vyšlápnout na ostrůvek. Byla to velká turistická atrakce. 10/18 Zdroj: archiv Zdeňka Poskočila Před dvaceti lety začátkem prosince si lidé mohli vyšlápnout na ostrůvek. Byla to velká turistická atrakce. 11/18 Zdroj: archiv Zdeňka Poskočila Před dvaceti lety začátkem prosince si lidé mohli vyšlápnout na ostrůvek. Byla to velká turistická atrakce. 12/18 Zdroj: archiv Zdeňka Poskočila Před dvaceti lety začátkem prosince si lidé mohli vyšlápnout na ostrůvek. Byla to velká turistická atrakce. 13/18 Zdroj: archiv Zdeňka Poskočila Před dvaceti lety začátkem prosince si lidé mohli vyšlápnout na ostrůvek. Byla to velká turistická atrakce. 14/18 Zdroj: archiv Zdeňka Poskočila Před dvaceti lety začátkem prosince si lidé mohli vyšlápnout na ostrůvek. Byla to velká turistická atrakce. 15/18 Zdroj: archiv Zdeňka Poskočila Před dvaceti lety začátkem prosince si lidé mohli vyšlápnout na ostrůvek. Byla to velká turistická atrakce. 16/18 Zdroj: archiv Zdeňka Poskočila Před dvaceti lety začátkem prosince si lidé mohli vyšlápnout na ostrůvek. Byla to velká turistická atrakce. 17/18 Zdroj: archiv Zdeňka Poskočila Před dvaceti lety začátkem prosince si lidé mohli vyšlápnout na ostrůvek. Byla to velká turistická atrakce. 18/18 Zdroj: archiv Zdeňka Poskočila Před dvaceti lety začátkem prosince si lidé mohli vyšlápnout na ostrůvek. Byla to velká turistická atrakce.

Z pevniny na ostrůvek už je to jen kousek," věří Poskočil. Jenže tato slova řekl minulý týden, od té doby začal region skrápět sice mírný, zato častý déšť.

Přesný stav hladiny na přehradě Seč můžete sledovat ZDE

Na ostrůvek je to už skutečně coby kamenem kamenem dohodil, odhadem dvacet metrů. Ale k tomu, aby vzdálenost přešel, by musela hladina nádrže ještě podstatně klesnout. O kolik, v tom se odhady různí, od dvou do pěti metrů. A to se podle vyjádření Povodí Labe nestane.

Pondělní stav hladiny Sečské přehrady (pro větší rozlišení rozklikněte):

Stav hladiny Sečské přehradyZdroj: www.pla.cz

"Snížení hladiny v nádrži Seč na současnou úroveň není podle našich podkladů nijak extrémní, spíše se blíží obvyklému stavu v posledních několika letech. Obdobné snížení bylo i v letech 2016 a 2017, o metr níže byla hladina v zimě 2019/2020 a na hranici 480,00 m n.m. byla v roce 2018. Stav je způsoben velmi nízkým přítokem do nádrže, kdy vodou z přehrady je dotován průtok v Chrudimce pod přehradou. Pokud nebude pršet, tak při poklesu 5 cm/den budeme na kótě 480,00 m n.m. přibližně za měsíc. Doufáme však, že počasí bude vodohospodářsky příznivější a tato situace nenastane," řekla Deníku minulý týden mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Seč byla vyschlá i před sedmi lety:

V přehradách ubylo vody, sucho obnažuje jejich břehy

Jenže v posledních dnech se sychravějším počasím se pokles hladiny zastavil a přehrada se začíná opět, i když jen pomalu, plnit. Nejníže byla počátkem listopadu, a to na kótě zhruba 481,50 m n. m. Nyní, 13. listopadu, je už zhruba o 30 centimetrů výše, stále však takřka rovných pět metrů pod běžnou hladinou. Odtok i přítok je nyní zhruba na úrovni 1,1 kubíku za vteřinu.

V posledních letech byla hladina nejníže v roce 2018:

V Sečské přehradě ubývá vody

Každá přehrada v Pardubickém kraji má vlastní manipulační řád a srovnávat je nelze.

"Seč je specifická tím, že je zde nastaven poměrně vysoký minimální zůstatkový průtok pod přehradou v období od 1.9. do 28.2., proto většinou dochází ke snížení hladiny v zimním období a hladina se opět zpravidla doplní během jarního tání. Co se týká zaplněnosti přehrad v Pardubickém kraji, Hamry i Pařížov jsou téměř na 100 %, Pastviny 64% a Seč na 49 %. Na vodní nádrži Křižanovice je zaplněnost 56%, ovšem zde je do konce listopadu udržována nižší hladina z důvodu umožnění rekonstrukce vozovky na koruně hráze," doplnila mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Vyvrátila zároveň fámu, která se o ostrůvku v poslední době na sociálních sítích šíří. Údajně by měl kolem něj být vykopán průplav určený pro záchranáře. "O tom nic nevíme," uvedla.

Zdroj: Milan Klicpera