V 50. letech se rozhodlo tehdejší ministerstvo školství, že po vzoru Sovětského Svazu a jeho Všesvazového pionýrského tábora V. I. Lenina - «Artěk» zřídí u Sečské přehrady obdobné pionýrské zařízení. V létě roku 1953 byl otevřen Československý pionýrský tábor, který poskytoval letní rekreaci dětem ze spřátelených socialistických zemí. Jeho existence trvala do 80. let. "Pamatuji se, jak tábor ohradil obrovský kus pláže, ani my, jako místní, jsme tam nemohli vstoupit. Dost nás to štvalo, cítili jsme se jako přivandrovalci, i když jsme byli doma," říká starosta Seče Martin Vojtěch.

Městečko v Železných horách bylo rovněž od 50. let sídlem vzdělávacího pionýrského institutu a později v roce 1972 Ústřední politické školy Socialistického svazu mládeže. Právě zde se učily budoucí svazácké kádry, jak mají správně vychovávat děti a mládež v jejich volném čase a směrovat je k lepším socialistickým zítřkům. Junior centrum Seč se tímto politickým směrem ubíralo až do 90. let a stále se rozrůstalo. Vize denního vysokoškolského studia se naštěstí pádem komunistického režimu nestihla realizovat.

Zdroj: DeníkPotom ho čekala zcela zásadní proměna. V září roku 1991 přicestovala osmi autobusy do rekreačního střediska skupina 286 dětí a 25 dospělých z české menšiny žijící v Chorvatsku postiženém válečným konfliktem. Česká vláda tehdy uvolnila ze svého rozpočtu na úhrady spojené s jejich stravou a ubytováním pět milionů korun.

Pomyslný sečský magnet pro uprchlíky byl časem ještě silnější - v roce 2000 vyhlásilo ministerstvo vnitra veřejnou soutěž o zřízení pobytového zařízení pro azylanty, do které si obec Seč podala přihlášku. o rok později zahájilo první české pobytové azylové středisko v Čechách svůj provoz v prostorách ubytovny bývalého Mezinárodního tábora míru. Našli zde nový domov utečenci z Kosova, Afghánistánu nebo Alžíru. V roce 2002 v uprchlickém centru pobývalo také několik desítek slovenských Romů, kteří se rozhodli přesídlit do Čech. Azylanti ze Seče odstěhovali v roce 2005, a to za působnosti ministra Stanislava Grosse "Dostávali jsme tehdy od státu 7 korun za uprchlíka a den. Zažili jsme dobré i horší časy, vždyť každá věc má dvě strany. V jednu dobu tam bylo ubytováno až čtyři sta lidí. Objevovaly se neplechy, to je jasné, ale spíše ze strany jedinců. Řidiči autobusů by mohli vyprávět hodně historek o opilých výtržnících. Samozřejmě, že byly i různé rozbroje v našem městě, a to i ve škole. Děti uprchlíků sice svým počtem dokrývaly náš tehdejší nedostatek školáků, ale jazyková bariéra a jejich mentalita byly velkou překážkou," vzpomíná Marcel Vojtěch.

Areál Junior centra s pestrou minulostí nyní zažívá nejpoklidnější éru. Z velké většiny ho obývá Sanatorium Topas s.r.o. Seč, což je domov se zvláštním režimem specializovaný na osoby s chronickým duševním onemocněním. "Areál se postupně zvelebuje, naposledy je tam nová investice v podobě veřejného osvětlení.Jsem rád, že díky tomuto zařízení byla v našem městě vytvořena pracovní místa. Myslím, že máme dobrou spolupráci," hodnotí starosta.

Sruby u vody podle jeho slov postupně opravuje outdoorová pardubická organizace Ski Fanatic, která se zaměřuje na příměstské tábory se sportovním zaměřením. "Mrzí mě, že je tato doba pro jejich činnost zlá. Snad už letos budou moci obnovit svou činnost," doufá.