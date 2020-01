Sečská záchranka zatím sídlí v provizoriu

Jihozápadní cíp Pardubického kraje, který byl jako jediný v kraji mimo operativní dosah zdravotnických záchranářů, má konečně svou výjezdovou základnu. Byla otevřena 1. ledna a zatím sídlí v provizorních prostorách zdejší jednotky krajských profesionálních hasičů. Do dvou let by měla na Seči vyrůst samostatná výjezdová základna záchranky.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Antonín Hříbal