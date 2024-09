Práce budou prováděny nad vodou i pod vodou pomocí speciálních technologií. Pod vodou budou pracovat pracovní potápěči, kteří už na místě provedli průzkum. Nad vodou dělníci postaví lešení, a to právě díky snížení hladiny přehrady.

„Betonový líc zdi je poškozen a podle závěrů technickobezpečnostního dozoru vyžaduje provedení opravy. Hladina bude snížena o pět metrů až do konce listopadu," uvedla tisková mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Nejprve se opraví koruna zdi, kde je poškozený betonový povrch i kamenné hrany. „Následovat bude plošná oprava líce zdi nad vodou s respektováním stávajících dilatačních spár a odvodňovacích prvků. Nakonec budou provedeny opravy jednotlivých poruch zdi pod vodou, identifikovaných v rámci provedeného potápěčského průzkumu," vysvětlila Hana Bendová.

V posledních srpnových dnech byla hladina v nádrži na kótě 485 m n.m. Nyní až do 30. listopadu se bude postupně snižovat a poté udržovat na úrovni 479,50 m n.m.

Vypouštění nádrže bude prováděno tak, aby byl v ideálním případě odtok maximálně 3,5 kubíku za sekundu a bylo možné využít špičkového provozu vodní elektrárny na Seči. To vše za předpokladu, že budou hydrologické podmínky příznivé a přítoky do nádrže budou odpovídat průměrům pro dané měsíce.

Scénář je jasně daný pro všechny případy. Jestliže silně zaprší a dojde k nadprůměrným přítokům do přehradní nádrže do velikosti 9,5 kubíku za vteřinu, vodohospodáři zajistí nepřetržitý provoz malé vodní elektrárny. Počítá se i s případným vyšším množstvím přitékající vody. V tom případě Povodí Labe zabrání zvyšování hladiny a zatopení opravovaného místa tak, že do odtoku zapojí nejen vodní elektráru, ale i vodní nádrž Křižanovice a vodní elektrárnu Práčov.

