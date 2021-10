Volební lístky se v zapečetěných urnách z drive-in volebních míst převezou na krajský úřad do Pardubic a hlasy budou započítány při sobotním sčítání po uzavření volebních místností. „Riziko přenosu covidu na komisi je nulové. Na papíru vydrží vir maximálně pár hodin,“ dodal Vokál.

Kolem třinácté hodiny hlásil mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták, že zatím z aut odvolilo v kraji 24 lidí. V sedmnáct hodin bylo sečteno, v kraji využilo možnosti volit z auta 65 lidí. Nejvíce jich přijelo hlasovat v Pardubicích, a to 31, v Ústí nad Orlicí 13, ve Svitavách 10 a v Chrudimi 11. V Pardubicích sedmnáct lidí hlasovalo i v referendu o Zelené bráně. Naopak Chrudim neměla žádného voliče v třemošnickém referendu.

Ve Svitavách přijeli první voliči hned po otevření volebního stanu. „Po osmé hodině ráno odvolili tři lidé, jedni dorazili hned pět minut po osmé a druzí o půl deváté. V jednom autě přijeli manželé,“ sdělil Evžen Vokál z Krajského úřadu Pardubického kraje, který byl ve svitavském drive-in volebním místě zapisovatelem. Podle něho je účast ve srovnání s minulým rokem výrazně nižší, a to zřejmě i proto, že tisíce lidí jsou očkovaných proti onemocnění covid-19 a tím pádem se nedostanou do karantény.

Lidé v karanténě nebo izolaci mají do poslanecké sněmovny odvoleno. Drive-in volební místa vznikla na čtyřech místech v Pardubickém kraji. Voliči mohli přes okénko hlasovat v Pardubicích, Svitavách, Chrudimi a Ústí nad Orlicí. Volby přímo z auta se uskutečnily ve středu od 8 do 17 hodin. Pardubáci z karantény mohli rozhodovat i v referendu o Zelené bráně. V Chrudimi byli připraveni i na referendum Třemošnice o výstavbě rodinných domů či slévárny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.