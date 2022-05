Podle společnosti se smrtí Vyskočila nic nemění. „Vedení skupiny chce ujistit zaměstnance i obchodní partnery, že na chod jednotlivých společností nebude mít odchod tohoto výjimečného muže žádný dopad,“ oznámila Vyhnisová. „Role pana Vyskočila nebyla v běžném řízení společností, ale v nastavování vizí a směrů rozvoje do budoucna. V této roli nám bude v budoucnu velmi scházet,“ dodala.

Busline se od června ujímá autobusové dopravy také v Pardubickém kraji.

Společnost BusLine, která měla sídlo v Libereckém kraji, patří mezi největší, ale zároveň nejkontroverznější dopravce v České republice. Zaměstnává asi 700 řidičů a stovku dalších zaměstnanců. Společnost počítala před energetickou krizí vyvolanou válkou na Ukrajině, že do poloviny roku pošle na silnice dohromady na 700 vozů.

Korupční aféry

Společnost pronásledovala korupční aféra, která odstartovala v roce 2015, kdy média zmapovala, že tehdejší náměstci hejtmana Libereckého kraje Martina Půty létali za peníze manažerů BusLine a Miroslava Pelty na VIP fotbalové zájezdy.

Další aféra se týkala Dopravního podniku měst Liberec a Jablonec (DPMLJ). Ten se ocitl pod tlakem, když bývalý ředitel libereckého dopravního podniku Luboš Wejnar a podnikatel Jiří Vařil tlačili na DPMLJ, aby společnosti BusLine zaplatit přiměřený zisk ve výši zhruba 30 milionů korun ročně. Za deset let od podepsání smlouvy by to dělalo až 300 milionů.

Státní zastupitelství zrušilo v roce 2021 v kauze autobusových dopravců, kteří působí v Libereckém kraji, trestní stíhání společností ze skupiny BusLine. Podle policie se měly firmy dohodnout s ČSAD Liberec na společném postupu proti Libereckému kraji. Jakub Vyskočil, majitel skupiny BusLine, pro MF Dnes tehdy uvedl, že od počátku věřil, že dopravce bude očištěn. „Nyní se již můžeme naplno soustředit na přípravu poskytování dopravních služeb v oblastech, kde jsme získali dlouhodobé smlouvy, tedy jižní Čechy a Pardubický kraj, případně vstupovat do soutěží v dalších oblastech,“ sdělil Vyskočil.

Z většiny byl za aféry zodpovědný podnikatel spojovaný s BusLine Jiří Vařil, který navíc v roce 2019 proslul střelbou z brokovnice na rodinu s dětmi. Rodina tehdy odstavila svůj vůz před vjezdovou branou do Vařilova domu, aby si mohla zatelefonovat. Majitel domu podle policie vyšel ven s brokovnicí, nabil ji a vystřelil. Náboj trefil přední část kapoty, prorazil chladič a poté narazil do skla u řidiče, které střelbu vydrželo. Soud mu za to v roce 2021 vyměřil podmínku.

Pomoc uprchlíkům

Společnost BusLine v uplynulých měsících významně pomáhala s přepravou a pomocí uprchlíkům z Ukrajiny. Vyskočil v půlce března zadal managementu svých firem úkol připravit koncept Ukrajinského autobusového ženského pluku. Ten má spočívat v zapojení Ukrajinek do pracovního procesu v roli řidiček autobusů.

„Naše rodina odešla v roce 1968 do Švýcarska. Také jsme si prošli uprchlickým táborem, takže tu zkušenost máme. Na co dodnes vzpomínáme s největším dojetím, je způsob, jak se k nám Švýcaři zachovali, že nám umožnili rychle si najít práci a tím pádem se začlenit a zachovat si důstojnost,“ vysvětlil tehdy své pohnutky Vyskočil.

Společnost BusLine vznikla 12. prosince 2010 jako nástupnická společnost ze společností ČSAD Jablonec nad Nisou a ČSAD Semily. Od 1. 10. 2017 došlo k restrukturalizaci společnosti, která se se tímto přeměnila na holdingové uspořádání v počtu devíti společností. Společnosti BusLine MAD Česká Lípa s.r.o., BusLine MHD s.r.o., BusLine LK s.r.o., BusLine KHK s.r.o., BusLine a.s., BusLine Support s.r.o., OverLine s.r.o., BusLine Technics s.r.o. a EnergoGas Invest s.r.o. byly přejmenovány podle regionu či funkce, kterou v holdingu zajišťují. Došlo tedy k rozdělení dle regionů, kde jsou linky zajišťovány a dle funkcí, které vykonávají. V červnu 2018 byla společnost BusLine působící výhradně na území Ústeckého kraje akcionářem prodána a již není součástí skupiny BusLine, ani dále neužívá názvu Busline a.s.