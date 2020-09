Prostor před chrudimským vlakovým nádražím se dočká zásadní proměny. Ještě měsíc potrvá výstavba dopravního terminálu a nově budovaný prostor vzbuzuje zvědavosti připomínky veřejnosti.

Sejdeme se před portiklem? Kde to je? | Foto: Archiv

Předně jsou lidé zvědaví, zda se ujme nové pojmenování prostoru, a to Popperovo náměstí. „Je možné, že takhle se o tom teď lidi budou bavit, třeba si rychle zvyknou. Pojedou motorákem a budou si říkat: kde vystupuješ? U Transporty? To já až na Popperově náměstí. Jako kdybychom měli tramvajovou linku,“ napsal do diskuze Chrudimák Jan Švadlenka.