Zakladatelé spolku Tomáš Martinek a Miroslav Novotný s rouškami nebo ochrannými štíty na obličeji dokážou seniory informovat o aktualitách, ale i pobavit – pro dobrou náladu své povídání prokládají písničkami. Zajímavé jsou také virtuální procházky v přírodě, moderátoři už představili například zámecký park v Chrasti.

„Děkujeme vnoučatům a dětem našich seniorů, že prarodičům a rodičům s počátečním připojením trpělivě a laskavě pomůžou, zapůjčí PC, notebook nebo tablet. A našim milým seniorům děkujeme za náměty,“ řekl předseda spolku Tomáš Martinek.

VÝLETY BUDOU

Pro nejstarší generaci je důležité na něco se těšit. K tomu jim televizní půlhodinové pořady pomáhají, jsou plné plánů do budoucna. I když musely být kvůli koronavirové epidemii některé plánované společné výlety zrušeny, pozdější termíny jsou dosud ve hře. Nejvíc by se jich mělo uskutečnit od září do prosince. Zájem seniorů je obrovský, už jsou zaplněné kapacity autobusu do Svojanova nebo polské Kudowy Zdroje. Ale i tak ještě zbývají volná místa, bližší informace o cílech a termínech výletů je pro zájemce z Pardubického kraje možné získat každé pondělí dopoledne na telefonním čísle 773 515 616.

Smutnější zprávou je, že se letos kvůli opatření proti nákaze koronavirem ruší druhý ročník Senior Festivalu, který se měl uskutečnit v červnu v Chrasti. „Tato akce je určena pro věkovou skupinu, která je nejrizikovější, a tak jsme museli festival přesunout na příští rok,“ uvedl starosta Chrasti Vojtěch Krňanský.