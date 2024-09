„Manžel je onkologicky nemocný a trpí velkými bolestmi nohou. Je pro něj problém dojít na zastávku a nastoupit do autobusu. Vím, že Senior taxi jezdí třeba v Pardubicích a kdybychom ho mohli využít i v Chrudimi, znamenalo by to pro nás hodně," řekla Deníku Vlasta.

Vedení města o zavedení této služby vážně uvažuje a už má připravený plán, který dostanou za několik dní na stůl chrudimští zastupitelé.

O Senior taxi nebude v Chrudimi řeč poprvé, už před lety se o něm uvažovalo. Ale nakonec vše bylo smeteno pod stůl s tím, že stačí, když budou mít senioři městskou hromadnou dopravu zdarma. Jak se ale postupem času ukázalo, tato služba mnohým lidem, a to nejen důchodcům, chybí.

Jak by tedy mělo vše fungovat? „Pokud zastupitelstvo návrh rady schválí, Senior taxi by měl zajišťovat Český červený kříž, a to už od října," informoval radní Aleš Nunvář, který má v gesci sociální oblast.