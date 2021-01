Většina starých lidí se s počítačem nepřátelí a mnozí ani nemají v rodině nikoho, kdo by jim s rezervací očkování pomohl. Anebo nechtějí své „mladé“ obtěžovat. „V domech s pečovatelskou službou nebo domovech seniorů jsem se bohužel setkal i s těmi, kteří děti mají, ale ty se o ně zajímají jen třikrát – když je přivezou, při výplatě důchodu a když zemřou – tam je naděje na dědictví,“ popisuje krutou realitu chrastecký starosta, který se rozhodl do registrace očkování intenzivně zapojit.

Nejprve rozdal seniorům formuláře, do kterých měli vyplnit základní údaje potřebné pro zapsání do registru. „V prvním kole projevilo zájem třicet seniorů a ozývají se další. Rezervaci jsem zajistil pro svou babičku, tak proč bych to neučinil pro naše obyvatele? Registrace byla úspěšná a nyní musíme čekat na termíny očkování,“ říká Krňanský, který je ve věku 32 let jedním z nej-mladších starostů v Česku.

Zdroj: DeníkUž řadu let se intenzivně věnuje nejstarší generaci, město Chrast například podporuje aktivitu „antišmejdů“ ze spolku Hurá na výlet. „Myslím, že je důležité v této době, kdy senioři trpí nedostatkem kontaktu s rodinami či sousedy, říct jasně, že bude lépe. Je potřeba mít se na něco těšit,“ míní Krňanský.

VŠICHNI UMŘOU?

Dobrou zprávou je, že chrastecký dům s pečovatelskou službou nemá žádného klienta s nákazou covid-19. „Když se začala domem jít zvěst, že se nákaza šíří a všichni umřou na koronavirus, bylo třeba obyvatele domu uklidnit, zbavit je strachu. Rychlotesty dopadly skvěle, u nikoho se covid neprokázal,“ potvrzuje starosta.

POMOHOU HASIČI

Až budou známy termíny, ve kterých se budou muset senioři dostavit na očkování, jejich doprava je už nyní zajištěna. Zatímco třeba v Německu dovážejí staré lidi zdarma do očkovacích center taxíky hrazené z prostředků radnic, v Chrasti se o převoz postarají dobrovolní hasiči. „Hasiči z Podlažic a Chacholic mají vozidla VW Transportér, kterými mohou seniory dopravit do Chrudimské nemocnice. Postarají se o doprovod a zajistí třeba administrativní náležitosti vedoucí k hladkému průběhu očkování,“ dodává Krňanský.