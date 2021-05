Toho dne parašutisté z Janovic nad Úhlavou absolvovali cvičné seskoky do přehrady. Vrtulník tehdy vzlétl třináctkrát a jeho osádka měla vždy nevšední výhled.

"Pamatuji se na to dobře, bylo mi čtrnáct roků. Vojáci frajeřili před nahými dívkami, které se opalovaly na ostrůvku, vrtulník létal hodně nízko nad vodou," vzpomíná současný starosta Seče Marcel Vojtěch. Havárii přímo neviděl, ale byl svědkem vytažení havarovaného stroje z přehradní nádrže. "Byla to přísně utajená akce, ale věděli o tom všichni lidé ze Seče. My kluci jsme seděli na Ohebu a dívali se na to z výšky," dodává Vojtěch.

Když vrtulník dokončil výcvik, na Ústupkách doplnil palivo a měl pokračovat na letiště do Chrudimi. Instruktor výsadkářů Petr Vít požádal pilota, aby ho vzal s sebou do Chrudimi. Vrtulník odstartoval v 16. hodin. Na jeho palubě byl kromě pilota a majora Víta ještě palubní mechanik. Pilot nejprve zatočil vlevo přes chatovou oblast Ústupky a poté nalétl přes lesní masiv směrem ke zřícenině hradu Oheb. Odtud kopíroval zalesněný svah k vodní hladině.

"Klesavý let se pilotovi nepodařilo vybrat, o vodní hladinu zachytil nejprve zadní vrtulkou a poté koly podvozku. Tím došlo k prudkému překlopení směrem dopředu a nárazu přední částí trupu na hladinu přehrady. Při nárazu byl z vrtulníku vymrštěn palubní technik. Pilotovi se podařilo odpoutat od sedačky a vyplavat na hladinu. Přepravovaný major Vít se na hladině již neobjevil a byl veden jako nezvěstný. Pilot a palubní technik byli z vody vytaženi rekreanty, kteří se pohybovali v blízkosti havárie na lodičkách. Pilot utrpěl pouze šok, palubní mechanik frakturu prstu pravé ruky," sděluje podrobnosti Pavel Krejčí, autor webových stránek leteckabadatelna.cz.

Při šetření nehody bylo podle jeho slov zjištěno, že v průběhu provádění výsadků se pilot vrtulníku dopouštěl hrubé letecké nekázně. Nalétával velmi blízko nad hladinu přehrady, oblétával v malé výšce ostrůvek, a tak se zde souvislost s nahými dívkami přímo nabízí. Pilot však ve své výpovědi leteckou nekázeň popíral, tvrdil, že se jednalo o chybu v pilotáži.

Následující den po havárii potápěči vrtulník z vody vytáhli, stroj byl podroben znalecké expertize k vyloučení technické závady. Tělo přepravovaného majora stále nepodařilo objevit. "Nalezeno bylo až 19.7.1988 na dně přehrady ve čtrnáctimetrové hloubce. V ruce mjr. Vít svíral kufřík s utajovanými navigačními mapami a navigačními štítky. Snaha o záchranu této dokumentace se mu zřejmě stala osudnou," uzavírá Pavel Krejčí.

Pilot se ocitl před vojenským soudem v Hradci Králové. Byl odsouzen pro trestný čin obecného ohrožení k nepodmíněnému trestu v trvání 20 měsíců. Brzy na to, 27. října1988 však prezident ČSSR vyhlásil amnestii a 3.listopadu byl pilotovi trest prominut.

Havarovaný vrtulník nebyl sešrotován. Sloužil jako učební pomůcka a dnes se nachází v prostorách Leteckého muzea Vyškov.

V příštím díle seriálu Deníku se budeme věnovat havárii v obci Orel, kde se v dubnu roku 1981 během výcvikového letu musel pro technickou závadu z letounu MIG-21 katapultovat známý akrobatický pilot Božej Struž.