Letoun vyrobený v roce 1977, který měl nalétáno patnáct set hodin, odstartoval 27. ledna roku 1992 z letiště v Čáslavi čtyři minuty před 18. hodinou. Pilot Bořek Chmelík pod dohledem instruktora Františka Materny měl splnit úkol z osnov bojové přípravy. "Po dosažení zóny "Východ" v 18.06 v prostoru Herálce zahájila posádka ve výšce 2400m sérii manévrů. V 18.12 hod, během zatáčky o 360° doprava došlo podle záznamu havarijního zapisovače SARPP ke zvyšování rychlosti a snižování výšky letu. V poslední fázi letu bylo zaznamenáno přetočení letounu kolem podélné osy až do hodnoty náklonu 120-140°, tedy do polohy na záda," popisuje dramatické okamžiky před pádem Pavel Krejčí z webu leteckabadatelna.cz.

Už se skutečně nedalo tragédii zabránit. Letoun narazil do země ve střemhlavém letu rychlostí kolem tisíce kilometrů za hodinu. Při dopadu se zaryl hluboko do země, část trosek byla rozhozena směrem na východ do vzdálenosti až 200 metrů. "Oba piloti okamžitě zahynuli, aniž by se pokusili o katapultáž," dodal Pavel Krejčí.

"Lidé od nás viděli pouze výbuch z dálky a poté byla oblast uzavřena. Mně bylo v té době devět let, takže mám jen kusé vzpomínky," řekl starosta obce Ladislav Filipi. Každým rokem se podle jeho slov koná pietní akce k uctění památky obou letců.

Kapitánu Bořku Chmelíkovi bylo pouhých sedmadvacet let, František Materna byl o jedenáct let starší.

Záhadologové by se možná pozastavili nad tím, že piloti začali mít problémy u obce Herálec, kde se o čtyři roky později stala jiná smrtelná nehoda. Letci původně z Českých Budějovic absolvovali osobní výcvik na letišti v Čáslavi. Plnili několik úkolů, mezi nimiž byl let pod zakrytou kabinou. Instruktor simuloval závady, pilot je řešil. Stíhačka se dostávala do nezvyklých poloh a oba muži tak nacvičovali vyšší techniku pilotáže v mezním režimu. Bylo to ve výšce 3000 metrů a stroj letěl rychlostí 650 km/hod. Lidé z Korouhve si na tragickou havárii, při které zahynuli dva piloti, dobře vzpomínají.Zdroj: leteckabadatelna.cz

V ostré zatáčce vpravo ale začal ztrácet rychlost, otřásal se. Celá havarijní situace, od první ztráty rychlosti v ostré zatáčce až po dopad na zem trvala pouhých 35 sekund. Vyšetřovací tým stanovil, že bezprostřední příčinou nehody byla usilovná snaha zabránit pádu letadla. Osádka tak ztratila čas potřebný k nouzovému opuštění stroje. Rozhodnutí o katapultáži padlo až s velkým prodlením a dva piloti tak za chybu zaplatili životem.

Ještě jedna zajímavost se váže s krajem na hranici okresů Chrudim a Žďár nad Sázavou. V roce 1998 se totiž zřítila k zemi další vojenská stíhačka. Rovněž vylétla z čáslavské základny a při nácviku vzdušného boje se stala neovladatelnou. Dopadla do lesa mezi Chlumětínem a Svratkou, ale piloti se úspěšně katapultovali. Místní lidé proto oblast nazývali českým bermudským trojúhelníkem.