Šest dní před ležáckou tragédií: Poslední chvíle sedmi statečných

autor externí





/FOTO/ Co předcházelo vypálení obce Ležáky? Přenesme se o 79 let dozadu. Je 18. června a Praha se probouzí do nového dne. Před devětasedmdesáti lety tomu nebylo jinak. Pro sedm mladých mužů se však měl stát tento den, jejich dnem posledním.

Chrám sv. Cyrila a Metoděje (v letech okupace sv. Karla Boromejského) krátce po poledni 18. června 1942. | Foto: Eduard Stehlík, Památník Lidice a Ležáky

Krátce po čtvrté hodině ranní obklíčily početné jednotky Waffen SS a gestapa okolí pravoslavného chrámu sv. Cyrila Metoděje (za okupace sv. Karla Boromejského) v pražské Resslově ulici. Nedlouho poté se rozhořel krvavý boj. Nejprve o kůr a emporu, které bránili nadporučík Adolf Opálka, rotmistr Jan Kubiš a četař Josef Bublík. Proti více než stonásobné přesile neměli žádnou šanci. Přesto bojovali až do úplného konce. Poté přišla na řadu podzemní krypta hájená podporučíkem Josefem Valčíkem, rotmistrem Josefem Gabčíkem, rotným Jaroslavem Švarcem a četařem Janem Hrubým. I zde trval boj několik hodin a ukončila ho teprve čtveřice osamocených výstřelů. Všichni parašutisté si ponechali poslední náboj pro sebe a střelou do spánku ukončili svůj život. KOMENTÁŘ: Karel Kněz by měl inspirovat „hrdiny“ dnešní doby Přečíst článek › Říkává se, že ten, kdo položí život za vlast, nezasluhuje smrt, ale nesmrtelnost. Těch sedm statečných se již nesmrtelnými stalo. Nezapomeňme nikdy na jejich poslední slova, kterými odpověděli na opakované výzvy obléhatelů ke kapitulaci: „Češi se nevzdávají!“ Eduard Stehlík