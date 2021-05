Podali podnět i České školní inspekci v Pardubicích, která většinu bodů stížnosti ohodnotila jako důvodnou. Ředitelka školy Jaroslava Tenkrátová obvinění odmítá.

"Připravujeme odvolání ředitelky z funkce k 31. červenci," potvrdil Deníku starosta Lukavice Miloslav Stehno s tím, že se blíže k případu vyjadřovat nebude.

Facku, kterou měl malý Ernest dostat, viděla uklízečka školy a doložila své svědectví školní inspekci. "Nemám důvod zastírat a skrývat, lhát ve prospěch někoho ze zúčastněných. Řekla jsem prostou a obyčejnou pravdu. Mimo jiné i to, že jsem jednou viděla, jak paní ředitelka dala žákovi pohlavek. Obranou paní ředitelky je, že veškerým viníkem závěru školní inspekce jsem já. Mým jediným cílem je údajně zdiskreditovat školu," řekla uklízečka, pro kterou je nyní velmi těžké ustát dusnou atmosféru na pracovišti.

Ernest, který má poruchu v učení, v době prezenční výuky opakovaně neseděl společně se spolužáky. "Jeho postavení ve třídě mohlo být potom vnímáno jako vyčleňování z kolektivu a to i za situace, že si místo stranou od spolužáků někdy zvolil sám. Taková situace se mohla týkat v minulosti i jiných žáků," stojí ve zprávě školní inspekce, kterou má redakce k dispozici.

Petice a vyjádření rodičů bývalých žáků se šířily obcí rychle. Někdo zavzpomínal na dobu, kdy bylo jeho dítě žákem školy, jiný se podivoval nad chybějícími informacemi o nákaze covid-19. "Velice mě znepokojuje vedení výuky mého syna, kdy jsem nebyla upozorněna na jeho problém s učením. Zjistila jsem to až při učení z domu. Vyšetření ve speciálně pedagogickém centru potvrdilo mé podezření. Se synem mělo být vedené vyučování s ohledem k jeho vzdělávacím potřebám, což nebylo a velice mu to ublížilo. Mrzí mě, že škola mě na tento problém nikdy neupozornila, což je její povinností," zdůraznila maminka školáka.

Podpůrná opaření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, mezi něž Ernest patří, nebyla využita, také tento bod stížnosti inspekce vyhodnotila jako důvodný.

O nerespektování úlev doporučených pedagogickou poradnou, neřešené šikaně syna ze strany spolužáka a následné neschopnosti řešit stížnosti, které byly vždy ututlány, hovoří další rodiče. "Vrcholem bylo neohlášení úrazu našeho syna ze strany školy, o kterém jsme se dozvěděli z telefonického hovoru spolužáka. Po ošetření v Chrudimské nemocnici jsme podali stížnost na třídního učitele, která ovšem byla opět zametena pod stůl," dodali rodiče.

Ernestovi rodiče podali podnět nejen školní inspekci, ale i policii. "Mohu potvrdit, že oznámení prověřují chrastečtí policisté," uvedla mluvčí krajského ředitelství policie Markéta Janovská.

Příběhů, které se odehrávaly v lukavické škole v daleké minulosti anebo nedávno, je víc, místním lidem se otevírají v hlavě vzpomínky. Promluvili až teď, protože dřív měli obavy z případné šikany jejich dítěte. Své příběhy sepsali a poslali lukavickým zastupitelům, kteří měli o odvolání ředitelky rozhodnout. To se také stalo a škola by tak měla získat v příštím školním roce nové vedení.

Současná ředitelka Jaroslava Tenkrátová pokládá kauzu za vylhanou. "Velmi mě mrzí, co se děje. Žádnou facku jsem chlapci nedala, údajná svědkyně si to vymyslela. Nikdy jsem nikoho netrestala ani nešikanovala. Spíše se pozastavuji nad tím, čeho jsou lidé v dnešní době schopni," sdělila ředitelka. O odvolání z funkce neví. "Slyším to od vás poprvé," odpověděla na dotaz Deníku.

Protikladem písemných stížností, které má redakce k dispozici, jsou pochvalné dopisy, jež obdržela jako podporu, a to od rodičů nebo od asistentů, kteří na škole působili. Jak Tenkrátová redakci řekla, jde o lynčování její osoby a připravuje trestní oznámení pro pomluvu a lživé svědectví.

"Přebolelo to, alespoň našeho syna. Vrací se ze školy veselý. Musíme ale dodat jednu podstatnou věc – chodí do jiné školy a již zařizujeme přechod našich dcer také do jiné školy," poznamenali Ernestovi rodiče Jiří a Ilze Jirkovských.