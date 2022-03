"Budeme dokončovat sjezd na starou silnici I/37. Nejdříve proběhne frézování, dále výměna konstrukčních vrstev, včetně úpravy aktivní zóny. Poté pak pokládka asfaltových vrstev a dokončení vodorovného a svislého dopravního značení," dodala Drkulová.

Na novém nájezdu, který od počátku působí kvůli svému ostrému lomu jako provizorní, se od prosincového otevření druhé části obchvatu Chrudimi stala řada nehod. Dvě z nich hned první den.

Plánovaná uzavírka části silnice I/37 na ulici T. G. Masaryka ve Slatiňanech.Zdroj: ŘSD

Zatímco řada řidičů v diskuzích na sociálních sítích tvrdí, že jediný problém je "mezi pedálem a volantem" - tedy neschopnost šoférů, další poukazují na to, že je to skutečně nejrizikovější místo celké čtyřkilometrové stavby a napojení označují za velmi nepovedené.

Problematické není samotné základní schéma křižovatky ve tvaru T, ale především prudký lom, kterým začíná připojovací pruh ve směru na Nasavrky. Auta zde musí skoro zastavit, vzhledem k náklonu vozovky navíc připojovací pruh vynáší.

"Průšvih je v detailech. Samotné 'esíčko' a princip napojení chápu a je v pořádku. Jenže to druhé, pravotočivé napojení do připojovacího pruhu ve směru na Nasavrky je velmi prudké. Řidič tady musí skoro zastavit, jinak ho to vynese ven. Takže to logicky svádí k nebezpečnému 'střižení' esíčka. Je tu i zvláštně nedodělaná krajnice," míní Stanislav Mokrejš z Chrudimě. "Nevím, jestli je problém v projektu, nebo ve vyhotovení," dodal.

Nespokojen s finální úpravou napojení je rovněž starosta Slatiňan Ivan Jeník, o výhradách řidičů ví i chrudimský starosta František Pilný. Řešila je ostatně také policie.