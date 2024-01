Pardubický kraj nakonec ve středu nesevřela ledovka způsobem, jakým se obávali meteorologové, což pomohlo vyjít z ní se ctí i cestářům. Přesto se nezastavili. Auta zimní údržby za poslední den najezdila přes 12 tisíc kilometrů, použila 424 tun soli, 370 tisíc litrů solanky a na 350 tun inertního posypu.

Pardubičtí krajští silničáři | Foto: Pardubický kraj

S použitím tiskové zprávy Pardubického kraje

"Od středy 17. ledna se v mnoha částech našeho regionu tvořila na komunikacích ledovka. Zaměstnanci Správy a údržby silnic Pardubického kraje byli již od poledne preventivně v terénu a snažili se, aby i přes nepřízeň počasí byly komunikace II. a III. tříd zahrnuté do plánu zimní údržby sjízdné. To se podařilo, řidiči by však na cestách měli dbát zvýšené opatrnosti," uvedl mluvčí hejtmanství Dominik Barták.

„V průběhu středy a noci na čtvrtek naši zaměstnanci vyjížděli opakovaně a tento postup mnohokrát zopakovali. Vozidla zimní údržby za poslední den najezdila přes 12 tisíc kilometrů, použili jsme 424 tun soli, 370 tisíc litrů solanky a na 350 tun inertního posypu tam, kde nemůžeme používat chemii. Díky včasné prevenci nedošlo k vážným dopravním komplikacím v souvislosti s ledovkou. Upozorňujeme řidiče, aby si na silnicích dávali pozor, protože situace se může rychle změnit a i přes naši snahu se může na některých úsecích sjízdnost dočasně zhoršit,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

Motoristé by si měli podle jeho slov kromě stavu silnice všímat i osazených dopravních značek, které upozorňují na změny v technologii zimní údržby případně i na úseky v zimě neudržované.