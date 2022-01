Silnice na Skutečsku čeká rekonstrukce, v plánu je i kruhák

Mezi nejvýznamnější připravované investice do silniční sítě patří v Pardubickém kraji dva evropské projekty na modernizace silnic ze Skutče do Louky a ze Skutče do Štěpánova. Obě stavby mají stát přibližně 150 milionů korun.

Skuteč. | Foto: archiv města

„Finančně a rozsahově největší jsou dva evropské projekty, na které chceme čerpat finance z Integrovaného regionálního operačního programu. Stavbou v předpokládané hodnotě 110 milionů korun je modernizace šest kilometrů dlouhého úseku silnice z Louky do Skutče přes Vrbatův Kostelec a Leštinku. Druhým evropským projektem je modernizace dvoukilometrového úseku silice ze Skutče do Štěpánova za přibližně 45 milionů korun,“ konstatoval hejtman Martin Netolický, který se v uplynulém týdnu setkal se skutečským starostou Pavlem Bezděkem a místostarostou Jaroslavem Hetfleišem. Policii či hasiče Češi nově přivolají i pomocí SMS. Zpráva má ale svá pravidla Společným projektem kraje a města je vybudování okružní křižovatky na obchvatu Skutče a silnice směřující na Prosetín. Tato křižovatka je značně nepřehledná a její křížení je velmi složité. Kruhovým objezdem dojde především ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti. Právě Prosetín trpí zvýšeným dopravním zatížením kvůli nákladním autům, která jezdí do tamního lomu Zárubka. Prosetínem projede jedním směrem každý den kolem 300 náklaďáků naložených kamenem.