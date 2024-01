„Silvestrovská noc byla o něco rušnější než vloni,“ shodli se záchranáři v Pardubickém kraji. V prvních hodinách nového roku měli hned několik výjezdů. Zaměstnali je mimo jiné zranění lidé od zábavní pyrotechniky.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

„O půlnoci si s kolegy připíjíme rychlými špunty a přejeme jen to nejlepší v novém roce. Za dvě minuty přichází výzva k transportu devítiletého pacienta s devastujícím zraněním levé ruky po zásahu zábavní pyrotechnikou. Když vidím rozsah zranění, nestačím se divit. Je to malý kluk. Tohle nebyla malá petarda,“ popsal na sociální síti jeden z výjezdů řidič sanity Jakub Fater. Malého pacienta sanitou převážel z Pardubic do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. „Cesta centrem Pardubic připomíná bitevní pole, všude se motají opilci jako zombie, skáčou do cesty a je jim jedno, že jede sanitka. Zpomaluji, všude je dým od dělobuchů, není skoro vidět. Partička puberťáků mi jich stačí ještě pro jistotu hodit pár pod auto,“ dodal Fater.

Více čtěte Z D E…

Chlapci pyrotechnika poškodila prsty. Byl jeden z několika zraněných od petard. „Řešili jsme několik drobnějších úrazů způsobených pyrotechnikou. Jednalo se o odřeniny, popáleniny rukou a v jednom případě šlo o poškozené prsty,“ sdělila Alena Kisiala, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Od silvestrovské půlnoci do pondělního rána měli o osm výjezdů více než minulý rok. „Byl to o trochu rušnější Silvestr. Další případy zaznamenali naši operátoři na lince 155, ne všude jsme ale vyjížděli, něco jsme vyřešili radou nebo doporučením,“ dodala Kisiala.

Záchranáře zaměstnali tradičně i opilci, jednoho agresivního museli transportovat z Pardubic na záchytku. „Na záchytku jede proto, že si ho nemá kdo v nemocnici vyzvednout. Po úrazu hlavy v alkoholovém opojení ho prostě domu jen tak lékař pustit nemůže. Musí být pod dohledem. Na záchytku jsem jel samozřejmě ještě několikrát, naposledy o půl sedmé ráno,“ uzavřel Fater.