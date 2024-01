Volně žijící zvířata jsou z hlučné silvestrovské zábavy vyplašená, zmatená, zoufale hledají úkryt a bourají do různých překážek.

Volně žijící zvířata kvůli pyrotechnice trpí. | Video: Michal Žampach

Silvestrovská zábava je ve znamení ohňostrojů, petard a záblesků. To ovšem není radostí především pro volně žijící tvory, kteří se nemají kam schovat. „Jsou vyplašená, zmatená, bourají do různých překážek, nemohou nalézt místo k úkrytu," popsal Milan Oppa ze Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka v Pardubickém kraji. „Ve srovnání s domácími zvířaty jsou na tom podstatně hůře. V domácnostech se mohou lidé o zvířata postarat, ať už formou úkrytu nebo tlumících prostředků, což ve volné přírodě není možné," dodal Milan Oppa.

Světelné záblesky a nadměrný hluk je mnohdy hlavní příčinou stresování zvířat, a to vede k jejich automatickému útěku do tmy, kde by se mohla schovat a najít potřebný úkryt. To ovšem bývá pro mnohé tvory cestou k poranění, narážení do přilehlých budov, běhání po silnici a ohrožení jejich vlastní bezpečnosti a tím i bezpečnosti lidí.

