Areál letošní zvyšování cen energií zásadně neovlivnilo, ale protože výrazně podražila motorová nafta nezbytná pro provoz, návštěvníci se budou muset smířit se zvýšením cen jízdného. „Promítly se do toho i další vícenáklady, takže cenu zvedáme o dvacet nebo pětadvacet korun,“ upřesnil Vokáč. Například čtyřhodinové jízdné bude stát 440 korun.

Organizované lyžování vzniklo v Hlinsku před sto lety. Lékař Čeněk Ježdík lyže prvně uviděl na pražském Václavském náměstí, kde je v roce 1887 poprvé zkoušel oblíbený český sportovec Josef Rössler-Ořovský. Když doktor Ježdík přišel do Hlinska, zjistil, že ve sněhu je velmi obtížné dostat se k pacientům, a tak si zakoupil lyže v Norsku. Tím se stal ve městě a okolí průkopníkem nového sportu, který rychle získával další nadšence.

Lyžaři, kteří do Hlinska zavítají, mohou využít modrou sjezdovku 250 metrů dlouhou, červenou sjezdovku s přemostěním silnice dlouhou 450 metrů a dětský svah. „My se moc do Hlinska těšíme. Manžel s dětmi si zalyžuje, ale já to neumím, takže si dám nějaký dobrý zahřívací nápoj a budu je sledovat,“ řekla Chrudimačka Hana Novotná.

Bez věkového omezení

Ale na to, aby se člověk naučil lyžovat, není pozdě nikdy. „Do naší lyžařské školy přijímáme každého bez věkového omezení. Měli jsme tu i sedmdesátiletou žačku a šlo jí to dobře,“ potvrdila Veronika Rozsypalová z týmu Ski Fanatic, který u hlinecké sjezdovky provozuje lyžařskou školu.

Původně měl tento klub začít vyučovat až den před Štědrým dnem, ale nakonec se jeho členové shodli na tom, že se s prvními zájemci z řad jednotlivců sejdou na svahu už 19. prosince. „O týden později, tedy 26. prosince, začneme se skupinovou výukou. Pro děti je práce ve skupině motivační, hravou formou a nápodobou se posouvají ve svých dovednostech. Skupinová výuka je ale vhodná i po dospělé,“ vysvětlila Rozsypalová.

Ski Fanatic nabízí výuku lyžování pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé i sportovní a výkonnostní lyžaře, ale také výuku snowboardingu nebo běžeckého lyžování pro zájemce jakéhokoliv věku a úrovně formou individuálních nebo skupinových lekcí. Vychází vstříc i lidem se zdravotním postižením, kteří si mohou v lyžařské škole zapůjčit monoski a biski.

Raritou hlinecké sjezdovky je most přes silnici I/34, který byl vybudován v roce 2006 a prodloužil tak červenou sjezdovku na dnešních 450 metrů délky.

Bodové jízdné



100 bodů

č. 1 vlek - 6 jízd č. 2 vlek - 4 jízdy č. 3 vlek - 7 jízd 100 Kč



200 bodů

č. 1 vlek - 12 jízd č. 2 vlek - 8 jízd č. 3 vlek - 13 jízd 200 Kč



300 bodů

č. 1 vlek - 18 jízd č. 2 vlek - 12 jízd č. 3 vlek - 19 jízd 290 Kč



500 bodů

č. 1 vlek - 30 jízd č. 2 vlek - 20 jízd č.3. vlek - 30 jízd 470 Kč



1000 bodů

č. 1 vlek - 59 jízd č. 2 vlek - 40 jízd č. 3 vlek - 63 jízd 900 Kč



Časové jízdné



1 jízda (platí pro všechny vleky) 40 Kč

2 hodiny - 340 Kč

3 hodiny - 390 Kč

4 hodiny - 440 Kč

2 hodiny - školy skupinová



(Po - Pá 8:30 - 16:00 hod) - 250 Kč



4 hodiny - školy skupinová

(Po - Pá 8:30 - 16:00 hod) - 350 Kč



týdenní (čas na kartě běží prvním průchodem turniketu) - 3600 Kč