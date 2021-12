V Chrasti budou rozdávat symbol míru a přátelství v sobotu v podloubí zámku u městského úřadu v době od 13 do 16 hodin. K přenesení plamínku domů je nejvhodnější lucerna, ale poslouží i sklenice.

Betlémské světlo se k nám poprvé dostalo až po pádu čtyřicetileté komunistické vlády, a to do Českých Budějovic a do Prahy. Pod sochu sv. Václava dorazilo díky exilovým skautům z Rakouska, kteří tak v prosinci 1989 spolu s těmi českými oslavili fakt, že se konečně dočkali svobody.