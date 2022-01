V plánu je už druhé přemostění silnice, které by bylo souběžné se stávající červenou sjezdovkou, ale o pár metrů širší - ne 42, ale 50 metrů. Hovoří se o něm už delší dobu, lyžařský klub už má podle Vokáče zajištěnou dokumentaci včetně stavebního povolení a vykoupené pozemky.

Dnešní podoba skiareálu HlinskoZdroj: skihlinsko.czOba mosty nešlo z legislativních důvodů spojit v jeden, pak by to byl podle Vokáče tunel s mnohem nákladnějšími požadavky na technické zabezpečení. Proto budou mosty dva s desetimetrovou mezerou.

"Slyšela jsem o tom, s rodinou do Hlinska jezdíme pravidelně. Ale údajně je stavba dalšího mostu hodně drahá," řekla čtyřicetiletá Veronika z Hradce Králové, která neváhá o víkendech absolvovat s rodinou poměrně dlouhou cestu do Hlinska.

Investice do přemostění si vyžádá obrovskou sumu, hovoří se o padesáti nebo šedesáti milionech korun. Ve financování by tak mohly pomoci evropské zdroje. "Požádáno o dotaci nemáme. Nyní vše zjišťujeme, informujeme se a doufáme, že najdeme tu správnou cestu," naznačil Vokáč. Chtěl by, aby most byl postaven do čtyř let.

O prvním přemostění silnice na Ždírec nad Doubravou se uvažovalo už v sedmdesátých letech v době, kdy skiareál disponoval dvojicí upravených sjezdovek a vleků. Existuje dokonce původní model takzvaného Areálu zdraví, který vedle sjezdovek počítá také se skokanskými můstky, sáňkařskými dráhami, saunou, průtokovým koupalištěm a fotbalovým hřištěm včetně ubytovacích a parkovacích kapacit.

Areál měl zajišťovat sportovní vyžití hlineckých obyvatel celoročně. Již tehdy se počítalo s přeložením silnice I/34 a jejím odkloněním směrem na obec Studnice a místní část Blatno, což by umožnilo prodloužení obou sjezdových tratí. Z hlavní silnice měl vzniknout koridor pro pěší, kterým by se lidé z Hlinska do areálu pohodlně dostávali. K realizaci tohoto ambiciózního plánu ale už nikdy nedošlo.

Nakonec se realizovalo jen přemostění silnice. Robertu Vokáčovi, tehdejšímu poslanci a zároveň starostovi města, se v parlamentu podařil nevídaný kousek. Při takzvaném "porcování medvěda" v roce 2005 přinesl Hlinsku 20 milionů korun, což byla jedna z nejkurióznějších dotací v historii dělení státního rozpočtu do regionů. "Jsem rád, že se mi povedlo být v pravou chvíli na pravém místě a zajistit potřebné prostředky," poznamenal po čase.

Projekt dalšího přemostění sjezdovky v HlinskuZdroj: skihlinsko.cz