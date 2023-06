/FOTO, VIDEO/ Když skončila výroba skleněných vánočních ozdob v Horním Bradle na Chrudimsku, manželé Šrámkovi se nemohli smířit s tím, že šikovní skláři zůstanou na dlažbě a řemeslo s dlouhou tradicí zahyne. Proto na Oflendě v nedalekém Mrákotíně založili sklárnu Koulier a propuštěné pracovníky přijali. Výroba ozdob, a to nejen vánočních, se úspěšně rozběhla. Ale v poslední době se firma ocitla na hranici ekonomické udržitelnosti.

"Od jara se chystáme na vánoční sezonu, a příjmy máme až na konci roku, zatímco náklady platíme každý měsíc. Ve výrobě ozdob je velký podíl ruční práce, a proto jsou pro nás mzdy a rostoucí výdaje za energie skutečným břemenem,“ vysvětlila Kateřina Šrámková, obchodní ředitelka značky Koulier.

Firma podle jejích slov nyní potřebuje pomocnou ruku. "Podporu nechceme zadarmo, připravili jsme rukodělnou krásu v podobě nově vznikajícího adventního kalendáře s 24 originálními ručně foukanými ozdobami. Jde zkrátka o to, nenechávat nákupy až na zimu, ale podpořit práci sklářů už nyní. Na nás všech nyní záleží, zda uchováme toto krásné řemeslo i příštím generacím,“ dodala ředitelka.

Firma bojuje o záchranu. Proto založila na platformě hithit.com kampaň, do které se veřejnost může ještě v příštích pěti dnech zapojit. Pro překlenutí náročného období vymysleli ve sklárně Koulier adventní kalendář. Jde o dárkový box s 24 figurkami a jinými ozdobami, které doplní jakýkoli vánoční stromeček. Z výtěžku prodeje předfinancuje sklárna jeho výrobu. Na webové stránce hithit.com už je vybráno 75 procent z požadovaných 550 tisíc korun, ale ještě není vyhráno. Projekt bude úspěšný pouze v případě, že dosáhne cílové částky do 14 hodin 22.června. Vice ZDE.

Nabídka výrobků sklárny Koulier je na webu bohatá.

Značka českých vánočních ozdob Koulier se vyrábí na Oflendě na Vysočině. Majitelé-manželé Šrámkovi tak navazují na dlouholetou tradici výroby vánočních ozdob v České republice a její založení považují za důležitý krok v uchování rukodělné tradice výroby a malování foukaných skleněných českých vánočních ozdob u nás. Rozhodujícím aspektem pro toto rozhodnutí bylo uzavření jiné provozovny na Chrudimsku, ze které bylo na jaře 2021 propuštěno přes 20 kvalifikovaných sklářů. Šrámkovi jim nabídli pracovní uplatnění. A dále také skutečnost, že současný majitel podniku má rodinné kořeny právě na Vysočině a jednu výrobu již vlastní.

Firma nabízí exkurze, koupi jednotlivých ozdob i speciálních kolekcí, kouzelnou špici pro Popelku, skleněnou kytici, která nikdy nezvadne a spoustu dalších výrobků. Oslovila také firmy, jimž nabízí kolekce ozdob podle jejich vlastního návrhu. Možností, jak sklářům z Oflendy pomoci, je mnoho. Stačí jen zapomenout na datum a koupit si rukodělnou křehkou krásu nyní namísto o Vánocích. I když v diskuzích někteří lidé volají po návratu "starých dobrých" ozdob ve tvaru koule zdobených klasicky posypem, mezi kupujícími převažují ti, kteří oceňují nápaditost a originalitu. "Já jsem si koupila ptáčky a také skleněné květiny. Nemohla jsem odolat. A taky se mi líbilo, že si děti mohly vytvořit při exkurzi svou vlastní ozdobičku. Sklárnu na Oflendě už jsem podpořila a věřím, že na Oflendě zůstane," řekla Chrudimačka Jitka.

Za tím, co foukači a malířky umí, jsou dlouhá léta praxe. Ve sklárně Koulier dostali příležitost pro svou vlastní tvorbu, a tak vzniklo několik desítek nových originálních tvarů. Pod jejich rukama vyrostla originální Secesní kolekce. Ta byla vytvořena pro první ryze český vánoční strom v Bruselu, přímo v Evropském parlamentu.

Naše země byla tak první, která během svého předsednictví vyzdobila vstup do budovy parlamentu vánočními ozdobami v duchu svých národních tradic. Na Oflendě vznikly také skleněné kytice, jedná se o ozdoby „vzhůru nohama“ na zeleném stonku instalované do vázy. V Koulieru prostřednictvím ozdob dokáží reagovat na i to, co se děje kolem. Takto vznikla například ikonická desítka „Kate“ podle šatů, které Kate Middleton vynesla na premiéru filmu James Bond, nebo Flanelová srdce, která vznikla spontánně, když byl Petr Pavel zvolen prezidentem. Korunovace krále Karla III. Zase přinesla inspiraci pro novou ozdobu podle zlatého královského jablka.

Tvorbu nové kolekce Adventní kalendář sama sklárna již nezvládne.