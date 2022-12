Výtěžek z jejich prodeje poputuje na konto nadace a také na projekty, které aktuálně nadace podporuje. Letos je to pomoc obětem domácího násilí.

Srdce v Srdci se veřejnosti poprvé představila na Mikulášském bazaru v Pražské křižovatce v odsvěceném kostele svaté Anny v Praze. Sklárna Koulier tam měla jako prodejce svou premiéru. Srdce v dárkové modré krabičce doprovází text „Daruj srdce, daruješ naději“ a stojí 400 korun. „V rámci Mikulášského bazaru byla úspěšně prodána všechna pro něj připravená srdce. Jedno bylo darováno paní Dagmar Havlové a úplně poslední srdce si koupily sestry Boromejky, což vnímají tvůrci projektu velmi symbolicky a jako malý zázrak,“ přiblížila mluvčí sklárny Koulier Kateřina Goroškov Řeháková.

Havlova srdíčka ale zdaleka nejsou vyprodaná. Zakoupit je lze v dárkových baleních ve sklárnách Koulier na Oflendě, na zámku Loučeň na Nymbursku a na e-shopu www.koulier.cz. Kateřina Šrámková, majitelka zámku a obchodní ředitelka sklárny na Oflendě, připomíná datum 18. prosince jako den ohrnutých nohavic. „Připojíme se stejně jako další lidé v České republice k iniciativě Krátké kalhoty pro Václava Havla, která vznikla v roce 2012, rok po smrti Václava Havla, s cílem uctít jeho památku. Ke vzpomínce se připojíme také zapálením svíček v zámecké kapli Nanebevzetí panny Marie a na schodech do kaple. Chceme tak společně se všemi, kdo hodnoty, jež Václav Havel ctil, stále sdílejí, připomenout osobnost tohoto českého prezidenta,“ vysvětlila Šrámková.

Výroba vánočních ozdob Koulier na Chrudimsku je v těchto adventních dnech otevřena pro veřejnost, prohlídky stále trvají a je o ně značný zájem. „O srdíčkách Václava Havla slyším poprvé. Ráda bych oběti domácího násilí finančně podpořila, a tak se musím zaregistrovat na webu a udělat si s rodinou výlet. My už jsme na Oflendě byli několikrát, nemáme to daleko. Bavilo nás dívat se pod ruku šikovných sklářů, tedy spíš žen, které dokážou vytvořit velkou krásu. Také jsme si vyzkoušeli, jak namalovat ozdobu na stromeček. Samozřejmě ji na větvičku jedle pověsíme, ale není to žádná sláva,“ poznamenala se smíchem Marie Hájková z malé vesničky na Hlinecku.

Kapacita exkurzí ve sklárně Koulier je už o víkendech plná. Pro zájemce je otevřená dílnička, kde si zájemci mohou namalovat vlastní ozdobu bez účasti na exkurzi. V týdnu je však na návštěvu dílny stále dost volných termínů, stačí se objednat prostřednictvím webového online formuláře.

Ruční výroba vánočních ozdob má v Čechách dlouholetou tradici. Mnoho lidí často ani netuší, jaké klenoty v podobě krásných, pracně a ručně vyrobených výrobků českých sklářů vánočních ozdob doma má. Manželé Šrámkovi, kteří dlouhodobě podnikají v odvětví tradiční řemeslné výroby, nezaváhali, když pracovní trh nabídl foukače a kreslíře vánočních ozdob poté, co byla uzavřena provozovna na Chrudimsku. Propuštěné lidi oslovili s nabídkou ke spolupráci do své výroby a nově ji vybudovali pod značkou Koulier na Oflendě na Vysočině. Navázání na dlouholetou tradici výroby vánočních ozdob v České republice považují Šrámkovi za důležitý krok v uchování rukodělné tradice výroby a malování foukaných skleněných českých vánočních ozdob u nás.