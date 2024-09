Zámečník - seřizovač (OJS) Místo výkonu práce: KOVOLIS HEDVIKOV a.s., Třemošnice NÁPLŇ PRÁCE: zámečnické práce v provozu slévárny, připravovat formy do lisovacích strojů, pracovat s výkresovou dokumentací. POŽADAVKY: Uvítáme vyučení nebo prokazatelnou praxi v oboru, manuální zručnost, spolehlivost. ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY: Náborový příspěvek ve výši 30.000 Kč, 5 týdnů dovolené, Příspěvek na dopravu (od vzdálenosti 10 km) až 4.000 Kč, Příspěvek na stravování 115 Kč/směna, Závodního lékaře v areálu firmy, Závodní jídelnu a příspěvek na stravování, Měsíční prémie, Telefonování se zvýhodněným mobilním tarifem Pracovní poměr nejprve na dobu určitou (1 rok), poté na dobu neurčitou. První kontakt učiňte, prosím, na výše uvedeném telefonním čísle v době od 8.00h do 14.00h nebo na e-mailové adrese spolu s životopisem. 25 000 Kč

Detail nabízené práce