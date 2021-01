DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ: Základní škola ve Včelákově založená v roce 1734 se potýká s existenčními problémy. I když se vedení městyse snaží o její udržení modernizací a různými vylepšeními, v boji o žáky to nemá jednoduché.

ZŠ Včelákov | Foto: Archiv

"Můj pohled na fungování naší krásné školy vždy byl a bude plný optimismu. Pokud to mám říci popravdě, pomluvy konkurentů nám dělají trochu problémy. Ale s tím se musíme vypořádat. My můžeme dětem nabídnout zázemí rodinné školy, zvláště první stupeň pokládám za vymazlený. Máme nově otevřené dvě nové učebny v hodnotě dvou milionů korun - venkovní a přírodovědnou. V modernizaci budeme pokračovat i letos," uvádí včelákovský starosta Jan Pejcha. Mezi devízy místní "základky" patří výtečná domácí kuchyně, krásná okolní příroda a čistý vzduch. "Momentálně v době distanční výuky jdou naše plusy bokem, ale věřme, že se vše vrátí zpět a ze školy bude slyšet smích. Co říkám na případnou likvidaci školy? Chodily do ní ležácké děti, má skvělé výsledky a já bych měl být ten, co by ji měl zavírat? Věřte, že udělám ne maximum, ale cokoliv pro to, aby k tomu nedošlo," zdůrazňuje Jan Pejcha.