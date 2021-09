/FOTOGALERIE/ První školní den je za námi. Natěšení a tak trochu ostýchaví prvňáčci v doprovodu rodičů se setkali se svými učitelkami, ve většině měst a obcí je přišli pozdravit starostové a popřáli jim mnoho školních úspěchů. Starší děti se radovaly ze setkání se spolužáky, kterých si vinou protiepidemických opatření vloni moc neužili. I když stále ve školních budovách vévodí roušky a testování, žáci a učitelé doufají, že se distanční výuka už opakovat nebude a zůstane jen ve vzpomínkách.

V Heřmanově Městci přišel děti pozdravit starosta a krajský radní Josef Kozel. Prvňáčci dostali od města dárky. | Foto: Denisa Píšová

„Moc si přeji, aby děti mohly do škol bez dalších podmínek. Aby i přes složitosti s nařízenými testy v úvodu školního roku všichni vše zvládli a bylo to to poslední, co si v novém školním roce s nemocemi připomenou. Nejde jen o vzdělávání, ale i o vývoj společnosti jako takové. Kamarády z dětství řada z nás dospělých poznala právě ve školách. Jistě mi to potvrdíte. Toto sebelepší technika a software nenahradí. Škola zkrátka není jen 1+1. Moc bych to přál dětem, ale i jejich učitelkám a učitelům,“ sdělil krajský radní pro oblast školství Josef Kozel, který je zároveň starostou města Heřmanův Městec.